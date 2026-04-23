Fostul antrenor de la CFR vrea Universitatea Cluj campioană: “Ţin cu ei”

Radu Constantin Publicat: 23 aprilie 2026, 11:01

Andrea Mandorlini a antrenat de trei ori pe CFR Cluj, dar acum îşi atacă fostul club. Mai mult, el vrea ca Universitatea Cluj să câştige campionatul. Mandorlini are un mesaj şi pentru Neluţu Varga: “peştele de la cap se împute”.

Andrea Mandorlini speră ca Universitatea Cluj să câştige titlul în Liga 1. “Sunt prieten cu Cristiano Bergodi, prieten foarte bun, l-am felicitat. A venit acolo și Zamfir. Dacă trebuie să aleg, văzând comportamentul lui CFR față de mine, cu siguranță țin cu U Cluj. Sper să facă un final de campionat foarte bun.

Eu am venit aici acum mulți ani, am câștigat, iar apoi nu am mai avut șansa să antrenez. Nu am avut parte de un comportament pozitiv și am venit aici cu multe așteptări, însă face parte din viață, accept și merg înainte”, a spus Mandorlini, pentru orangesport.ro.

Mandorlini crede că Neluţu Varga este principalul vinovat de situaţia în care a ajuns clubul.

“Așa se termină, clubul e format din persoane, iar unele persoane nu s-au comportat bine și asta face parte din joc. În Italia se spune că peștele se împute de la cap. Trebuie să-l felicit pe Neluțu Varga, un patron care a câștigat, care a reușit să aducă jucători la care nimeni nu se gândea, Zoula, Slimani, Badamosi. A avut norocul să lucreze cu un director sportiv incredibil, Mikael Silvestre. I-a concediat pe directorii sportivi care au câștigat, care au scris istorie. Am rămas cu un gust amar, dar face parte din joc”, a mai spus Mandorlini.

