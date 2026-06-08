Valentin Țicu, dezvăluiri despre despărțirea neașteptată de Dinamo! Ce oferte are pe masă fotbalistul

Refăcut în acest final de sezon după probleme medicale grave, Valentin Țicu s-a despărțit în mod neașteptat de Dinamo București. Fundașul are pe masă acum mai multe oferte din Liga 1.

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Țicu a explicat cine l-a ajutat cel mai mult în procesul anevoios de revenire pe terenul de fotbal, dar și ce ia în calcul în momentul în care își va alege noua echipă.

Valentin Țicu, detalii despre viitoarea sa echipă

Valentin Țicu s-a despărțit la finalul acestui sezon de Dinamo, însă fundașul stânga are deja mai multe oferte pentru a continua să joace în Liga 1.

Fotbalistul a explicat că a fost surprins de faptul că nu a continuat în Ștefan cel Mare și a transmis și care sunt obiectivele sale în alegerea noii sale echipe.

„A fost opțiunea clubului. Eu am semnat un contract pe 6 luni cu opțiune de prelungiri pentru trei ani, care trebuia activată până la 1 mai, ceea ce nu s-a întâmplat.