Valentin Țicu, dezvăluiri despre despărțirea neașteptată de Dinamo! Ce oferte are pe masă fotbalistul

Refăcut în acest final de sezon după probleme medicale grave, Valentin Țicu s-a despărțit în mod neașteptat de Dinamo București. Fundașul are pe masă acum mai multe oferte din Liga 1.
Țicu a explicat cine l-a ajutat cel mai mult în procesul anevoios de revenire pe terenul de fotbal, dar și ce ia în calcul în momentul în care își va alege noua echipă.
Valentin Țicu, detalii despre viitoarea sa echipă
Valentin Țicu s-a despărțit la finalul acestui sezon de Dinamo, însă fundașul stânga are deja mai multe oferte pentru a continua să joace în Liga 1.
Fotbalistul a explicat că a fost surprins de faptul că nu a continuat în Ștefan cel Mare și a transmis și care sunt obiectivele sale în alegerea noii sale echipe.
„A fost opțiunea clubului. Eu am semnat un contract pe 6 luni cu opțiune de prelungiri pentru trei ani, care trebuia activată până la 1 mai, ceea ce nu s-a întâmplat.
Eu îmi doream să continui, dar a fost alegerea lor. A fost surprinzător pentru mine pentru că eu cred că atâta cât am jucat am făcut-o bine, mai ales în ultimele 3 meciuri. Mi-am revenit și eu mă simt foarte bine. Nu cred că am dezamăgit atunci când am intrat pe teren. A fost foarte solicitant pentru mine pentru că am venit după o accidentare gravă și le mulțumesc că mi-au dat această șansă. La Dinamo e unul nivel foarte ridicat și eu cred că și anul ăsta se putea mai mult!”.
„Îmi doresc doar un club stabil și serios”
„Foarte multă lume m-a abordat să revin la Petrolul, pe stradă îmi spun fanii… Am discuții cu mai multe cluburi din prima ligă, printre care și Voluntari. Aștept ofertele și vreau să iau cea mai bună alegere pe plan sportiv pentru că nu am pus accent pe aspectele financiare niciodată. Sunt 100% din punct de vedere fizic și nu mai am nicio problemă. Mi-aș fi dorit să întorc această favoare prin evoluțiile mele.
Pe această cale vreau să îi mulțumesc și lui Ovidiu Kurti, care a fost ca un tătic pentru mine în perioada de după accidentare și chiar la meciul cu FCSB am stat vreo 20 de minute să vorbim. E un criminal! Antrenamentele cu el sunt foarte intense și genunchiul meu e ca nou. Sunt mândru de omul și fotbalistul care am devenit după această perioadă și că am putut trece peste toate problemele cu brio. Acum îmi doresc doar un club stabil și serios cu care să mă completez pentru performanță”, a declarat Valentin Țicu, potrivit fanatik.ro.
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