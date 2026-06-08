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Decizie în privinţa transferului lui Darius Olaru. Înţelegere cu Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 8:37

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Decizie în privinţa transferului lui Darius Olaru. Înţelegere cu Gigi Becali

Darius Olaru, într-un meci pentru FCSB / Hepta

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Darius Olaru este ca şi plecat de la FCSB. Gigi Becali şi-a dat acordul să-l lase să se transfere, chiar dacă iniţial solicita 5 milioane de euro pentru el. Mihai Stoica a dezvăluit că cei doi au avut o discuţie, iar omul de afaceri i-a promis că-l lasă să plece pe o sumă mai mică. Cea mai mare ofertă pentru Olaru ar fi fin zona arabă.

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“Pentru Olaru există interes, doar că nu avem nicio ofertă la club. Sunt discuții, se pare că există interes pentru Olaru. După 6 ani și jumătate, având în vedere ce a făcut el pentru echipa asta, merită să nu ne ancorăm de clauză și să facem un gest. Din ce am vorbit cu Gigi, e dispus să facă un gest și să-l ajute pe Olaru.

E un jucător care și-a făcut pe deplin datoria la noi și merită ajutat să câștige niște sume mult mai mari decât putem oferi noi”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Nu doar din zona arabă ar avea ofertă Olaru, Genk și Lille sunt alte două echipe interesate de el.

Chiar recent, Marius Baciu confirma că scouterii echipei din Franţa s-au interesat de serviciile fotbalistului român, care a adunat 255 de meciuri pentru FCSB.

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