Surpriză uriaşă în atletism: prima înfrângere pentru Armand Duplantis după 3 ani

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Armand Duplantis, marea vedetă a săriturii cu prăjina, a înregistrat primul său eşec după aproape trei ani, cu ocazia reuniunii de la Stockholm, desfăşurată duminică seara în cadrul circuitului Diamond League (Liga de Diamant), informează AFP.

Duplantis, care suferise ultima sa înfrângere pe 12 iulie 2023 la Monaco, s-a oprit la 5,80 m, nereuşind să treacă la 6,00 m.

P rima înfrângere pentru Armand Duplantis după 3 ani

El a fost devansat de australianul Kurtis Marscvhall, care a sărit peste ştacheta înălţată la 5,90 m.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, elveţianca Audrey Werro s-a impus la 800 m feminin cu timpul de 1 min 53 sec 98/100, stabilind al treilea timp din istorie în această probă, la capătul unei curse senzacţionale.