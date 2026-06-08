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Surpriză uriaşă în atletism: prima înfrângere pentru Armand Duplantis după 3 ani

Dan Roșu Publicat: 8 iunie 2026, 9:27

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Surpriză uriaşă în atletism: prima înfrângere pentru Armand Duplantis după 3 ani

Armand Duplantis - Getty Images

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Armand Duplantis, marea vedetă a săriturii cu prăjina, a înregistrat primul său eşec după aproape trei ani, cu ocazia reuniunii de la Stockholm, desfăşurată duminică seara în cadrul circuitului Diamond League (Liga de Diamant), informează AFP.

Duplantis, care suferise ultima sa înfrângere pe 12 iulie 2023 la Monaco, s-a oprit la 5,80 m, nereuşind treacă la 6,00 m.

Prima înfrângere pentru Armand Duplantis după 3 ani

El a fost devansat de australianul Kurtis Marscvhall, care a sărit peste ştacheta înălţată la 5,90 m.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, elveţianca Audrey Werro s-a impus la 800 m feminin cu timpul de 1 min 53 sec 98/100, stabilind al treilea timp din istorie în această probă, la capătul unei curse senzacţionale.

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Werro a fost devansată cu 250 m înaintea liniei de sosire de marea favorită Kelly Hodgkinson, dar a reuşit revină şi o depăşească pe britanică pe ultima linie dreaptă, terminând învingătoare.

Atleta din Ţara Cantoanelor şi-a îmbunătăţit cu aproape două secunde recordul personal şi s-a apropiat de recordul mondial deţinut din 1983 de cehoaica Jarmila Kratochvilova (1 min 53 sec 281/00), Al doilea timp din istorie la 800 m feminin aparţine ucrainencei Nadejda Olizarenko (1 min 53 sec 43/100, stabilit în 1980 sub culorile URSS)

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