Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui - Antena Sport

Fostul atacant de la FCSB, Daniel Popa, este aproape de o revenire în Liga 1. Vârful de 30 de ani este dorit de Petrolul, după ce a rămas liber de contract, în urma despărțirii de Genclerbirligi.
Daniel Popa a evoluat pentru formația turcă până în septembrie. Ulterior, el s-a antrenat alături de Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a.
Conform fanatik.ro, Eugen Neagoe îl vrea pe Daniel Popa sub comanda sa, la Petrolul. Tehnicianul l-a antrenat pe atacant la Dinamo, având o relație excelentă cu acesta.
„Lupii” sunt în căutare de întăriri pentru a doua parte a sezonului de Liga 1. Petrolul caută soluții pentru atacant, ținând cont că are cea mai slabă ofensivă din Liga 1, cu doar 16 goluri marcate, în 21 de runde disputate.
Daniel Popa a evoluat la FCSB în perioada iulie 2024 – ianuarie 2025. Gigi Becali plătea suma de 300.000 de euro pentru a-l transfera de la U Cluj, la startul sezonului trecut.
Daniel Popa a evoluat astfel doar jumătate de sezon la FCSB, timp în care a marcat două goluri, în cele 30 de meciuri jucate. Atacantul a jucat și pentru Dinamo, în două perioade, iulie 2016 – iulie 2017, şi decembrie 2017 – septembrie 2020, marcând 17 goluri în cele 104 meciuri disputate pentru “câini”.
