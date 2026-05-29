Reacţie dură după absenţa controversată a jucătorului de la Dinamo – FCSB: “Eram dat afară a doua zi”

Dinamo şi FCSB urmează să se întâlnească vineri, de la ora 20:30, într-un duel pe stadionul Arcul de Triumf, iar ambele formaţii au probleme de lot, cu mai mulţi jucători care o să absenteze din diferite motive.

Totuşi, cele mai multe discuţii le-a produs lipsa lui Alex Pop, atacant care are nunta programată şi astfel a fost învoit de club pentru a lua parte la acest eveniment important din viaţa personală.

Absenţa lui Alex Pop a produs o reacţie clară din partea lui Gică Craioveanu: “Nu ai voie, serios!”

Gică Craioveanu, cel care a evoluat mulţi ani în Spania, la nivel de primă ligă, spune că o astfel de situaţie îţi aduce rezilierea contractului în străinătate. Fostul atacant vorbeşte despre rigurozitatea care există la formaţiile din afara României şi cum nu ai voie să faci mai multe lucruri care ar putea să ducă la absenţa din lot.

”Afară, îi reziliază contractul! Nu ai voie, serios! Eu, dacă mă duceam în Spania să schiez, când jucam, eram dat afară a doua zi. Nu există așa ceva. Fotbalul trebuie respectat”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.

Dinamo, probleme mari în zona ofensivă înainte de meciul cu FCSB

Lipsa lui Alex Pop o loveşte şi mai rău pe Dinamo, mai ales că sunt probleme şi cu ceilalţi doi atacanţi din lot, Mamoudou Karamoko şi George Puşcaş. Ambii au fost absenţi de la ultimele partide din cauza unor accidentări ş Zeljko Kopic a spus că nu ştie dacă o se poată baza pe ei pentru duelul de pe Arcul de Triumf.