Refuz pentru Gigi Becali. Reacție fermă despre posibila venire a lui Florin Cernat la FCSB: „Nu suntem de acord” - Antena Sport

Refuz pentru Gigi Becali. Reacție fermă despre posibila venire a lui Florin Cernat la FCSB: „Nu suntem de acord”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 22:00

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali s-a lovit de un refuz în încercarea de a-l aduce pe Florin Cernat la FCSB, pe postul de director sportiv. Bogdan Bălănescu, președintele de la Voluntari, a declarat că se opune plecării fostului jucător din conducerea clubului ilfovean. 

Gigi Becali a recunoscut faptul că vrea să-l numească pe Florin Cernat pe postul de director sportiv la FCSB. Propunerea a venit din partea lui Mihai Stoica. 

Refuz pentru Gigi Becali în privința venirii lui Florin Cernat la FCSB, ca director sportiv 

Bogdan Bălănescu a fost întrebat despre dorința lui Gigi Becali, de a-l aduce pe Florin Cernat la FCSB, și a oferit un răspuns categoric. Președintele de la Voluntari a transmis clar că nu e de acord cu plecarea acestuia. 

„Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. (n.r. Gigi Becali a anunțat că îl dorește la FCSB) De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali?  

N-am vorbit cu nimeni. Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB. (n.r. în cazul în care FCSB își va manifesta interesul pentru Cernat, ați fi de acord să renunțați la el?) Nu, nu suntem de acord”, a declarat Bogdan Bălănescu, conform prosport.ro. 

Gigi Becali a anunțat, după victoria cu U Cluj, scor 2-0, că Florin Cernat va ajunge la FCSB dacă se va înțelege cu Florentin Pandele în privința unei plecări de la Voluntari: „Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!”, a spus Gigi Becali.

