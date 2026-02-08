Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid - Antena Sport

Daniel Pancu a anunțat după meciul dintre CFR și Universitatea Cluj că se negociază pentru aducerea unui atacant de bandă din Gruia, iar indiciile duc spre un fost jucător al celor de la Rapid București.

Acesta se află în ultimele luni de contract cu actuala sa echipă, iar mutarea în Gruia ar putea fi una „economică” pentru gruparea patronată de Neluțu Varga.

Cine este jucătorul care poate semna cu CFR Cluj

Daniel Pancu așteaptă întăriri la CFR Cluj pe plan ofensiv, iar clubul din Gruia este pe punctul de a realiza transferul solicitat de tehnicianul român. Potrivit gsp.ro, Funsho Bamgboye ar fi jucătorul dorit de ”Pancone”.

Nigerianul se află în ultimele luni de contract cu cei de la Hatayspor și este văzut drept o soluție pentru compartimentul ofensiv al ardelenilor. El a mai jucat și pentru Rapid, în perioada ianuarie 2023 – iulie 2024.

Funsho are o cotă de piață de 400.000 de euro și este un jucător preferat de Daniel Pancu. Sursa citată menționează că oficialii de la CFR Cluj vor lua o decizie în privința acestuia în cursul zilei: „A mai fost în campionatul României și mie, personal, mi-a plăcut foarte mult. Să vedem”, spunea Daniel Pancu la digisport.ro.