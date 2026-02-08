Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid

Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 12:09

Comentarii
Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid

Foști jucători ai Rapidului / SPORT PICTURES

Daniel Pancu a anunțat după meciul dintre CFR și Universitatea Cluj că se negociază pentru aducerea unui atacant de bandă din Gruia, iar indiciile duc spre un fost jucător al celor de la Rapid București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta se află în ultimele luni de contract cu actuala sa echipă, iar mutarea în Gruia ar putea fi una „economică” pentru gruparea patronată de Neluțu Varga.

Cine este jucătorul care poate semna cu CFR Cluj

Daniel Pancu așteaptă întăriri la CFR Cluj pe plan ofensiv, iar clubul din Gruia este pe punctul de a realiza transferul solicitat de tehnicianul român. Potrivit gsp.ro, Funsho Bamgboye ar fi jucătorul dorit de ”Pancone”.

Nigerianul se află în ultimele luni de contract cu cei de la Hatayspor și este văzut drept o soluție pentru compartimentul ofensiv al ardelenilor. El a mai jucat și pentru Rapid, în perioada ianuarie 2023 – iulie 2024.

Funsho are o cotă de piață de 400.000 de euro și este un jucător preferat de Daniel Pancu. Sursa citată menționează că oficialii de la CFR Cluj vor lua o decizie în privința acestuia în cursul zilei: „A mai fost în campionatul României și mie, personal, mi-a plăcut foarte mult. Să vedem”, spunea Daniel Pancu la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Observator
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. Exclusiv
11:55
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Jia Nan Yuan e ACUM în AntenaPLAY. Românca luptă pentru finala Europe Top 16 Cup
11:23
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
11:05
Prima încasată de jucătorii CFR-ului, după 3-2 cu ”U”. Neluțu Varga a promis bonusuri și la alte victorii
11:00
Ce i-a putut spune Cristiano Bergodi lui Cordea, după ce acesta l-a înjurat ca la uşa cortului
10:40
Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: „Gata cu lingușeala!”
10:26
Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”