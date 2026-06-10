Issouf Macalou poate intra în istoria lui U Cluj!

Ultimul sezon competiţional a fost unul de succes pentru cei de la U Cluj, care au terminat pe locul 2 şi au jucat finala Cupei României, fiind foarte aproape astfel de câştigarea eventului, care a ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mulţi fotbalişti au reuşit să se facă remarcaţi, iar unul dintre aceştia este este Issouf Macalou, extrema dreaptă de picior stâng care a fost cel mai bun pasator al ultimului sezon de Liga 1.

U Cluj i-a stabilit preţul lui Issouf Macalou

Francezul nu pare convins să continue la U Cluj, asta pentru că există discuţii şi impresarii săi i-au promis că-i găsesc un contract mult mai avantajos, care să-i aducă un venit lunar de minim 50.000 de euro. Totuşi, şefii formaţiei ardelene nu sunt dornici să-l lase să plece şi au stabilit deja suma de transfer pentru care acesta ar putea să fie luat de alte cluburi.

Formaţia pregătită de Cristiano Bergodi vrea să primească 1,5 milioane de euro în schimbul lui Issouf Macalou, niciun cent mai puţin, iar acum rămâne de văzut dacă se vor găsi propuneri care să satisfacă pretenţiile vicecampioanei României, notează gsp.

14 pase de gol a avut Issouf Macalou în ultimul sezon de Liga 1, fiind astfel la egalitate cu Alin Roman în fruntea celor mai buni pasatori.

Macalou ar egala recordul lui Dorin Goga

De-a lungul istoriei clubului, cei de la U Cluj nu au reuşit să facă afaceri foarte importante din vânzarea de jucători. Totuşi, echipa ardeleană este acum în poziţia de a scrie istorie, asta pentru că mai mulţi jucători reprezintă interes pentru cluburi din afară.