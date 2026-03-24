Fotbalistul Universității Craiova s-a operat! Anunțul făcut de Sorin Cârțu: „E o pierdere indiferent de perioadă”

Pavlo Isenko a suferit o accidentare destul de gravă la genunchi în partida dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, iar portarul ucrainean a fost înlocuit atunci încă de la pauză de Filipe Coelho.
Investigațiile făcute de staff-ul medical al Craiovei au arătat o problemă la menisc, motiv pentru care acesta a plecat în Barcelona, acolo unde s-au mai făcut alte investigații, înainte de a fi operat.
Pavlo Isenko, operat cu succes la Barcelona
Adus la începutul acestui sezon de Mirel Rădoi, Pavlo Isenko a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova. Portarul a avut intervenții decisive în multe jocuri din această stagiune, inclusiv în prima repriză a partidei cu Dinamo, de pe Arena Națională.
Ucraineanul a suferit o accidentare în disputa de la București, iar perspectivele nu sunt deloc pozitive pentru portar, care a fost operat la o clinică din Barcelona.
„Isenko a fost azi operat. E la Barcelona. A fost la control. Se aștepta decizia dacă se operează sau nu. Din ce am luat azi legătura cu Costeșin (n.r. Ovidiu Costeșin, director general la Universitatea Craiova), mi-a zis că s-a operat.
Acum o să vedem. E o pierdere indiferent pe ce perioadă. Se pierde din concurența asta. E de preferat să ai concurență la postul de portar. Înseamnă că în poartă intră unul care chiar apără bine”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit primasport.ro.
