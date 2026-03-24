Fotbalistul Universității Craiova s-a operat! Anunțul făcut de Sorin Cârțu: „E o pierdere indiferent de perioadă”

Daniel Işvanca Publicat: 24 martie 2026, 18:45

Jucătorii de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Pavlo Isenko a suferit o accidentare destul de gravă la genunchi în partida dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, iar portarul ucrainean a fost înlocuit atunci încă de la pauză de Filipe Coelho.

Investigațiile făcute de staff-ul medical al Craiovei au arătat o problemă la menisc, motiv pentru care acesta a plecat în Barcelona, acolo unde s-au mai făcut alte investigații, înainte de a fi operat.

Pavlo Isenko, operat cu succes la Barcelona

Adus la începutul acestui sezon de Mirel Rădoi, Pavlo Isenko a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova. Portarul a avut intervenții decisive în multe jocuri din această stagiune, inclusiv în prima repriză a partidei cu Dinamo, de pe Arena Națională.

Ucraineanul a suferit o accidentare în disputa de la București, iar perspectivele nu sunt deloc pozitive pentru portar, care a fost operat la o clinică din Barcelona.

„Isenko a fost azi operat. E la Barcelona. A fost la control. Se aștepta decizia dacă se operează sau nu. Din ce am luat azi legătura cu Costeșin (n.r. Ovidiu Costeșin, director general la Universitatea Craiova), mi-a zis că s-a operat.

Acum o să vedem. E o pierdere indiferent pe ce perioadă. Se pierde din concurența asta. E de preferat să ai concurență la postul de portar. Înseamnă că în poartă intră unul care chiar apără bine”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit primasport.ro.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Observator
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Cine sunt românii pe care i-a lăudat Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan, întâlnire cu Melania Trump
Fanatik.ro
Cine sunt românii pe care i-a lăudat Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan, întâlnire cu Melania Trump
21:50

Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool
21:38

VideoTricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu
21:34

Eugean Neagoe, aproape de plecarea de la Petrolul. Cine e favorit să-l înlocuiască
21:19

Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”
21:02

Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”
20:55

BREAKING NEWSMohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al “cormoranilor”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav