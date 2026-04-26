Gafă de portar uluitoare în Dinamo – Rapid. Goalkeeper-ul intrat în minutul 4 în locul lui Aioani a comis-o

Gafa comisă de portarul Rapidului în derby-ul cu Dinamo

Dinamo a deschis scorul în meciul cu Rapid după o greșeală incredibilă a tânărului Adrian Briciu, portarul de 18 ani intrat în locul lui Marian Aioani în minutul 4.

Tânărul goalkeeper a scăpat printre picioare o minge trimisă cu capul de Georgi Milanov, care a fost creditat cu golul.

Greșeală uluitoare de portar în Dinamo – Rapid

Meciul de pe Arena Națională dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de o gafă imensă a portarului Rapidului, Adrian Briciu. În minutul 38, alb-roșiii au obținut un corner după ce Pașcanu a trimis mingea în afara terenului, iar omul desemnat să bată lovitura de la colț a fost Danny Armstrong.

Centrarea scoțianului a ajuns pe capul lui Milanov, care a trimis o minge pe portar. Briciu, intrat în minutul 4 după ce Aioani s-a accidentat, a încercat să prindă balonul, însă a ajuns să și-l strecoare singur printre picioare.

Reușita lui Milanov a fost cea care a stabilit scorul final din prima repriză a derby-ului, 1-0 pentru “câini”.