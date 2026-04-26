Gafă de portar uluitoare în Dinamo – Rapid. Goalkeeper-ul intrat în minutul 4 în locul lui Aioani a comis-o

Dinamo a deschis scorul în meciul cu Rapid după o greșeală incredibilă a tânărului Adrian Briciu, portarul de 18 ani intrat în locul lui Marian Aioani în minutul 4.
Tânărul goalkeeper a scăpat printre picioare o minge trimisă cu capul de Georgi Milanov, care a fost creditat cu golul.
Greșeală uluitoare de portar în Dinamo – Rapid
Meciul de pe Arena Națională dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de o gafă imensă a portarului Rapidului, Adrian Briciu. În minutul 38, alb-roșiii au obținut un corner după ce Pașcanu a trimis mingea în afara terenului, iar omul desemnat să bată lovitura de la colț a fost Danny Armstrong.
Centrarea scoțianului a ajuns pe capul lui Milanov, care a trimis o minge pe portar. Briciu, intrat în minutul 4 după ce Aioani s-a accidentat, a încercat să prindă balonul, însă a ajuns să și-l strecoare singur printre picioare.
Reușita lui Milanov a fost cea care a stabilit scorul final din prima repriză a derby-ului, 1-0 pentru “câini”.
- Suporterii lui Dinamo, scenografie superbă în memoria lui Mircea Lucescu. Imaginile afișate la derby-ul cu Rapid
- Dinamo – Rapid 1-0. “Câinii” deschid scorul după o gafă uluitoare a înlocuitorului lui Aioani!
- Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor
- Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de meciul crucial cu FC Argeș. Averisment pentru elevii săi
- Alex Dobre poate prinde un transfer în vestul Europei! Două echipe și-au trimis scouteri la Dinamo – Rapid