Gâlcă pune presiune pe jucători după meciul cu Craiova: “Nu o să intre decât cei care pot să alerge”

Radu Constantin Publicat: 19 aprilie 2026, 23:46

Gâlcă pune presiune pe jucători după meciul cu Craiova: Nu o să intre decât cei care pot să alerge

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Rapid, în etapa a cincea din play-off-ul Ligii 1.

Costel Gâlcă crede că Rapid a ratat şansa de a se impune, în urma unor ocazii clare, în care jucătorii nu au reuşit să înscrie.

“Meciul s-a decis la o fază fixă. Am avut două ocazii să înscriem, au fost două decizii luate greşit. Am lucra la finalizare la antrenament, dar… atât s-a putut. Au avut mai multe realizări la meciul de astăzi.

Meciul nu zic că nu a fost bun, ceea ce am vrut ca şi construcţie s-a făcut”, a declarat Gâlcă, la Digi Sport.

El spune că obiectivul Rapidului este un loc care să asigure participarea într-o competiţie europeană.

“Mă gândesc la cupe europene, chiar dacă nu am făcut multe puncte, mai avem cinci meciuri şi sper să mai strângem puncte pentru cupele europene”, a spus Gâlcă.

Tehnicianul a avut un mesaj dur şi pentru jucători. “Fiecare trebuie să dea mai mult. Puteam să şi câştigăm, i-am blocat destul de bine pe construcţie, dar în ultima treime nu am luat cea mai bună decizie.

O să arătăm ambiţie, o să alergăm mai mult. Petru că nu o să intre decât cei care pot să alerge. În general toţi trebuie să alergăm mai mult. Am demonstrat că putem, dar în unele meciuri am fost mai jos”, a concluzionat Gâlcă.

Citește și:
