Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri - Antena Sport

Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri

Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri

Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri

Bogdan Stănescu Publicat: 31 octombrie 2025, 18:09

Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri

Vasile Miriuţă / AntenaSport

FCSB s-a antrenat pentru meciul cu U Cluj pe terenul Sănătăţii Cluj. Antrenorul Sănătăţii Cluj, Vasile Miriuţă (57 de ani), e convins că FCSB va fi în play-off.

U Cluj – FCSB se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Vasile Miriuţă: “Eu zic că FCSB va fi în play-off”

Cele două echipe sunt despărţite de un singur punct înaintea meciului direct. U Cluj e pe locul 9 în campionat, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte.

Lui Miriuţă îi plac mai mulţi jucători de la FCSB, Bîrligea, Olaru, Radunovic, dar preferatul lui este Florin Tănase, cu care e şi prieten.

“(n.r: Gazde bune sunteţi pentru FCSB. Şi vremea bună, şi terenul bun) Suntem gazde bune. Ne-au rugat, dacă putem să îi lăsăm să se antreneze şi ieri şi astăzi. Am făcut-o cu mare drag, pentru că, încă o dată, e o echipă mare a României. Avem prieteni între ei, şi printre jucători, şi printre conducători şi i-am lăsat cu mare plăcere.

(n.r: Ce şanse are U Cluj în disputa cu FCSB?) Au şanse. A venit Cristiano, au legat două victorii. Joacă acasă. Precis va veni multă lume la joc.

De pe judeţele astea vor veni şi mulţi stelişti. De fiecare dată când a jucat FCSB la Cluj, au venit în număr mare. Sper să fie un spectacol mâine şi cea mai bună echipă să câştige.

(n.r: Încă e departe de play-off FCSB, dar pare că şi-a revenit în ultima vreme) Au avut şi multe accidentări, au jucat multe meciuri. Când intri într-o vrie din asta, pierzi 2-3 jocuri, nu e uşor să îţi revii, dar au jucători de valoare, un antrenor bun şi îşi vor reveni. Am văzut că au bătut acum, ultima partidă cu UTA au arătat din ce în ce mai bine. Eu zic că FCSB va fi în play-off.

Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeabaAdina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
“Tase e cel mai în formă şi cel mai bun jucător al lor”

(n.r: E greu să joci şi în campionat şi în cupele europene?) Nu e uşor, dar, dacă îţi doreşti să fii în cupele europene, trebuie să joci din 3 în 3 zile. Am vorbit cu Mirel acum, când a jucat la Craiova, a zis şi el că e greu. De asta trebuie să îţi faci un lot de 24-26 de jucători de valori apropiate ca să poţi să duci campionat, cupă şi internaţional.

(n.r: Care vi se pare cel mai în formă jucător de la FCSB?) Tănase. Mi-e şi prieten, mă ştiu cu el şi mie îmi place foarte mult. Bîrligea îmi place foarte mult. Dar eu zic că Tase e cel mai în formă şi cel mai bun jucător al lor.

De ani de zile, exceptând acea perioadă în care a fost plecat, a jucat foarte bine, a fost şi golgheterul României. Îmi place foarte mult, şi ca om.

(n.r: Ce jucători de la FCSB aţi lua dacă aţi putea?) Pe Bîrligea, pe Olaru, pe Tase, pe Radunovic i-aş lua. Aş lua vreo 4-5 jucători, fără doar şi poate.

(n.r: V-ar plăcea să îi antrenaţi?) De ce nu, dar asta n-o să se mai întâmple. Mi-ar fi plăcut să îi antrenez, bineînţeles.

(n.r. Nu se ştie niciodată, nu?) În viaţă aşa e, niciodată să nu spui niciodată, dar e greu acum, pentru că fiecare are drumul lui în viaţă.

(n.r: Finala Europa League s-ar putea juca la Bucureşti) Ar fi un lucru extraordinar. S-a mai jucat o dată, dacă nu mă înşel. Să avem o finală la Bucureşti, pe Arena Naţională ar fi extraordinar pentru noi”, a declarat Vasile Miriuţă, antrenorul Sănătăţii Cluj.

