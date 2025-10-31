Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri - Antena Sport

“Tase e cel mai în formă şi cel mai bun jucător al lor”

(n.r: E greu să joci şi în campionat şi în cupele europene?) Nu e uşor, dar, dacă îţi doreşti să fii în cupele europene, trebuie să joci din 3 în 3 zile. Am vorbit cu Mirel acum, când a jucat la Craiova, a zis şi el că e greu. De asta trebuie să îţi faci un lot de 24-26 de jucători de valori apropiate ca să poţi să duci campionat, cupă şi internaţional.

(n.r: Care vi se pare cel mai în formă jucător de la FCSB?) Tănase. Mi-e şi prieten, mă ştiu cu el şi mie îmi place foarte mult. Bîrligea îmi place foarte mult. Dar eu zic că Tase e cel mai în formă şi cel mai bun jucător al lor.

De ani de zile, exceptând acea perioadă în care a fost plecat, a jucat foarte bine, a fost şi golgheterul României. Îmi place foarte mult, şi ca om.

(n.r: Ce jucători de la FCSB aţi lua dacă aţi putea?) Pe Bîrligea, pe Olaru, pe Tase, pe Radunovic i-aş lua. Aş lua vreo 4-5 jucători, fără doar şi poate.

(n.r: V-ar plăcea să îi antrenaţi?) De ce nu, dar asta n-o să se mai întâmple. Mi-ar fi plăcut să îi antrenez, bineînţeles.

(n.r. Nu se ştie niciodată, nu?) În viaţă aşa e, niciodată să nu spui niciodată, dar e greu acum, pentru că fiecare are drumul lui în viaţă.

(n.r: Finala Europa League s-ar putea juca la Bucureşti) Ar fi un lucru extraordinar. S-a mai jucat o dată, dacă nu mă înşel. Să avem o finală la Bucureşti, pe Arena Naţională ar fi extraordinar pentru noi”, a declarat Vasile Miriuţă, antrenorul Sănătăţii Cluj.