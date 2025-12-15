"Ne-a intrat în oase" Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce UTA a plecat neînvinsă de la Ovidiu - Antena Sport

Antrenorul formaţiei UTA Arad, Adrian Mihalcea (49 de ani), s-a arătat mulţumit de faptul că echipa lui a plecat neînvinsă de la Ovidiu.
Mihalcea a pus aspectul neplăcut al jocului pe seama vremii reci de afară. UTA a obţinut un punct important, arădenii fiind la un punct de Oţelul, care ocupă ultima poziţie ce duce în play-off.
Adrian Mihalcea, după Farul – UTA 1-1: “Scopul scuză mijloacele”
“Din punctul de vedere al spectacolului, destul de anostă (n.r: partida), a fost mai mult o luptă la mijlocul terenului. Până să luăm noi primul gol ne-am anihilat, nu au fost multe situaţii de poartă. După, în a doua repriză, am riscat şi noi mai mult. Şi dacă luam bătaie cu 2, 3-0, mai puţin conta. Ne-am dorit acest punct.
Mă bucură faptul că am plecat neînvinşi şi continuăm această perioadă bună. Ne pregătim pentru ultima partidă a anului şi sper să terminăm anul cu bine.
Până la urmă scopul scuză mijloacele, am vrut să nu pierdem. Şi pe acest final, pe frigul ăsta şi vântul care ne-a intrat în oase. Poate au contat aceste mici chestii”, a declarat Adrian Mihalcea la conferinţa de presă de după partidă.
Farul – UTA 1-1
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea arădeană UTA, în etapa a 20-a din Liga 1.
Gazdele au marcat în minutul 33, când Vînă a primit la marginea careului, de la Narek Grigoryan, a executat o piruetă şi l-a învins pe Gorcea cu un şut plasat. Arădenii au trect pe lângă gol în minutul 43, la şutul puternic trimis de Alin Roman. De partea cealaltă Gorcea a respins şutul lui Işfan, în minutul 51, iar oaspeţii au primit penalti, după intervenţia VAR, în urma unui fault comis de Sîrbu asupra lui Vali Costache. Tot Costache a executat şi a pus egalul pe tabelă.
Până la final constănţenii au încercat să înscrie golul victoriei, dar elevii lui Zicu au jucat lent şi nu au avut luciditate în faza de atac, iar Farul – UTA s-a încheiat 1-1.
În clasament, UTA este pe locul 8, cu 29 de puncte, iar Farul e a 9-a, având 27 de puncte.
