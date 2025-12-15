"Ne-a intrat în oase" Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce UTA a plecat neînvinsă de la Ovidiu - Antena Sport

Antrenorul formaţiei UTA Arad, Adrian Mihalcea (49 de ani), s-a arătat mulţumit de faptul că echipa lui a plecat neînvinsă de la Ovidiu.

Mihalcea a pus aspectul neplăcut al jocului pe seama vremii reci de afară. UTA a obţinut un punct important, arădenii fiind la un punct de Oţelul, care ocupă ultima poziţie ce duce în play-off.

Adrian Mihalcea, după Farul – UTA 1-1: “Scopul scuză mijloacele”

“Din punctul de vedere al spectacolului, destul de anostă (n.r: partida), a fost mai mult o luptă la mijlocul terenului. Până să luăm noi primul gol ne-am anihilat, nu au fost multe situaţii de poartă. După, în a doua repriză, am riscat şi noi mai mult. Şi dacă luam bătaie cu 2, 3-0, mai puţin conta. Ne-am dorit acest punct.

Mă bucură faptul că am plecat neînvinşi şi continuăm această perioadă bună. Ne pregătim pentru ultima partidă a anului şi sper să terminăm anul cu bine.

Până la urmă scopul scuză mijloacele, am vrut să nu pierdem. Şi pe acest final, pe frigul ăsta şi vântul care ne-a intrat în oase. Poate au contat aceste mici chestii”, a declarat Adrian Mihalcea la conferinţa de presă de după partidă.