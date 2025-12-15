Noul transfer al FCSB-ului, prezent la meciul cu Unirea Slobozia. Prezent lângă Mihai Stoica și Florin Cernat - Antena Sport

Camerele au surprins la Clinceni, în timpul meciului dintre Unirea Slobozia și FCSB, prezența lui Andre Duarte într-o lojă a stadionului. Primul și momentan unicul transfer al iernii al roș-albaștrilor a venit să își susțină noua echipă alături de care urmează să se antreneze în scurt timp.

Andre Duarte a semnat recent un contract cu FCSB, însă fundașul portughez va putea juca abia după ce se deschide perioada de mercato de iarnă. Deși nu poate evolua pentru noua sa echipă, lusitanul a venit la meci pentru a-și susține noii coechipieri la duelul de la Clincei contra Unirii Slobozia.

Andre Duarte, alături de colegi la Unirea Slobozia – FCSB

Regizorul transmisiunii a surprins un cadru cu Duarte la lojă, unde se afla alături de Mihai Stoica, cel care a anunțat transferul său încă de dinainte să fie oficial. Alături de cei doi era prezent și Florin Cernat, noul director sportiv al echipei care a acordat recent un interviu în care a vorbit despre forma echipei.

Deși nu va putea juca abia din ianuarie, Duarte se va pregăti începând cu această săptămână alături de noii colegi. Jucătorul de 28 de ani nu a ajuns la FCSB în mod convențional în momentul în care “fereastra” de transferuri s-a deschis, pentru că s-a despărțit cu scandal de fosta sa echipă, Ujpest.

Exclus din lotul formației maghiare din cauza indisciplinei, portughezul și-a reziliat unilateral contractul și a devenit liber de contract, iar acum Ujpest l-a dat în judecată.