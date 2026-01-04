Gemenii de la Metaloglobus vor să îl învingă pe Ianis Hagi și să îi ia tricoul: "Poate ne ia altcineva fața" - Antena Sport

Metaloglobus o va întâlni în cantonamentul din Turcia pe Alanyaspor, formația pentru care joacă Ianis Hagi, iar gemenii Irimia, Alex și David, abia așteaptă să evolueze contra celui care a fost căpitan al naționalei în ultimele meciuri din preliminariile pentru Mondial.

Cei doi frați au vorbit într-un interviu cu zâmbetul pe buze despre partida care îi așteaptă în Antalya pe data de 7 ianuarie și s-au arătat bucuroși de posibilitatea de a-l întâlni pe mijlocașul de 27 de ani.

Gemenii Irimia, gata să dea piept cu Ianis

Ziua de sâmbătă a oferit o veste extrem de interesantă într-o perioadă în care fotbalul românesc este în repaus, și anume că Ianis Hagi va fi adversarul celor de la Metaloglobus într-un amical al “lanternei roșii” din Liga 1 în Antalya. Cu ocazia partidei care va avea loc în cantonamentul trupei din Pantelimon, David și Alex Irimia au acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport.

David, care evoluează pe postul de fundaș dreapta, vrea să aibă parte de un meci frumos: “Știi că în amicale se mai întamplă certuri, eu sper să nu existe așa ceva, că mie nu-mi plac lucrurile astea deloc. Să fie un meci frumos, mai ales că-l vedem și pe Ianis pe teren“.

De cealaltă parte, mijlocașul Alex și-a arătat respectul față de Ianis Hagi și a dezvăluit ce apreciază la jucătorul care evoluează în Superliga Turciei: “Îmi place la el foarte mult că e ambidextru, știe cu stângul și cu dreptul. Îmi place că are atitudine pozitivă tot timpul, știe să vorbească și mi se pare că e un lider“.