Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid - Farul - Antena Sport

A fost surprins gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa 12-a din Liga 1. Soția acționarului majoritar al giuleștenilor a fost în culmea fericirii după ce echipa lui Costel Gâlcă s-a desprins pe tabela de marcaj.

Alexandru Dobre a deschis scorul în minutul 9, cu o lovitură de cap deviată în proprie poartă de Ionuț Larie. Scorul la pauză a fost de 2-0, după ce Elvir Koljic a marcat și el în minutul 20.

Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul

În minutul 57, Farul a redus din diferență după ce Ionuț Vînă a marcat superb, cu un șut direct în vinclul porții lui Marian Aioani. Rapid a refăcut diferența de două goluri pe tabela de marcaj în minutul 67, când Alexandru Dobre a reușit „dubla”.

După golul căpitanului de la Rapid, camerele s-au mutat și asupra lojei unde se aflau cei din conducerea clubului giuleștean. Dan Șucu a fost însoțit de soția Diana la duelul cu Farul.

Diana Șucu a fost extrem de fericită după reușita lui Alexandru Dobre și l-a sărutat pe soțul ei. Ea l-a surprins pe Dan Șucu cu acest gest, deoarece acționarul giuleștenilor privea partida, moment în care a fost luat prin surprindere de gestul tandru făcut de soția lui.