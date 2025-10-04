Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid - Farul - Antena Sport

Închide meniul
Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul

Publicat: 4 octombrie 2025, 22:18

Dan Șucu și soția Diana, la Rapid - Farul/ Captură Digi Sport

A fost surprins gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa 12-a din Liga 1. Soția acționarului majoritar al giuleștenilor a fost în culmea fericirii după ce echipa lui Costel Gâlcă s-a desprins pe tabela de marcaj. 

Alexandru Dobre a deschis scorul în minutul 9, cu o lovitură de cap deviată în proprie poartă de Ionuț Larie. Scorul la pauză a fost de 2-0, după ce Elvir Koljic a marcat și el în minutul 20. 

În minutul 57, Farul a redus din diferență după ce Ionuț Vînă a marcat superb, cu un șut direct în vinclul porții lui Marian Aioani. Rapid a refăcut diferența de două goluri pe tabela de marcaj în minutul 67, când Alexandru Dobre a reușit „dubla”. 

După golul căpitanului de la Rapid, camerele s-au mutat și asupra lojei unde se aflau cei din conducerea clubului giuleștean. Dan Șucu a fost însoțit de soția Diana la duelul cu Farul.  

Diana Șucu a fost extrem de fericită după reușita lui Alexandru Dobre și l-a sărutat pe soțul ei. Ea l-a surprins pe Dan Șucu cu acest gest, deoarece acționarul giuleștenilor privea partida, moment în care a fost luat prin surprindere de gestul tandru făcut de soția lui. 

Momentul în care Diana Șucu îl trage de față pe Dan Șucu pentru a-l săruta, după golul secund marcat de Alexandru Dobre în Rapid - Farul
Momentul în care Diana Șucu îl trage de față pe Dan Șucu pentru a-l săruta, după golul secund marcat de Alexandru Dobre în Rapid – Farul/ Captură Digi Sport

Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după golul marcat în Rapid – Farul 

Alexandru Dobre e noul golgheter din Liga 1, după ce a marcat un gol în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa a 12-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a punctat în minutul 9, cu o lovitură de cap, și a reușit „dubla” după pauză. 

Dobre a fost creditat cu primul golul deși mingea a fost deviată în poarta lui Buzbuchi de Larie, cu mâna.  

Alexandru Dobre a ajuns la șapte goluri marcate în acest sezon de Liga 1, depășindu-l rivalul de la FCSB, Florin Tănase, care a punctat de șase ori. Căpitanul Rapidului nu a oferit însă nicio pasă de gol, mijlocașul campioanei trecându-și una în cont în etapele deja disputate.  

Alexandru Dobre traversează o formă excelentă înaintea meciurilor echipei naționalei, de săptămâna viitoare. Mijlocașul de 27 de ani a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Moldova și pentru duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul cu austriecii se va vedea în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.  

La precedenta acțiune a naționalei, Alexandru Dobre a fost titular. El a prins echipa de start atât în amicalul pierdut cu Canada, scor 0-3, cât și în remiza cu Cipru din preliminarii, scor 2-2. 

