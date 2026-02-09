Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți”

„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți”

Publicat: 9 februarie 2026, 12:17

Comentarii
Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: M-a înjurat de morți”

Cristiano Bergodi, în timpul scandalului cu CFR / Sport Pictures

Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani). Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe mijlocașul rivalei CFR Cluj, la finalul confruntării directe, încheiate cu scorul de 3-2 în favoarea echipei lui Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au fost eliminați. Antrenorul „Șepcilor roșii” riscă o suspendare uriașă, de până la 12 luni, după scenele incredibile oferite pe teren.

Cristiano Bergodi, prima reacție după scandalul cu Andrei Cordea

Cristiano Bergodi a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, la două zile după meciul cu CFR Cluj. Antrenorul a dezvăluit că Andrei Cordea discuta cu Dan Nistor pe finalul meciului, moment în care el a intervenit și i-a spus mijlocașului advers să plece. Italianul mărturisește că în acel moment, Cordea l-a înjurat și i-a adresat cuvinte greu de reprodus.

„Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. (n.r. e adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa.

Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Reclamă
Reclamă

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. Cordea) făcea gesturi obscene”, a declarat Cristiano Bergodi, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Observator
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
12:10
“O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav”
12:08
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase
11:37
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off
11:16
Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots
11:02
Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat”
10:55
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”