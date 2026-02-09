„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți” - Antena Sport

Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani). Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe mijlocașul rivalei CFR Cluj, la finalul confruntării directe, încheiate cu scorul de 3-2 în favoarea echipei lui Daniel Pancu.

Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au fost eliminați. Antrenorul „Șepcilor roșii” riscă o suspendare uriașă, de până la 12 luni, după scenele incredibile oferite pe teren.

Cristiano Bergodi, prima reacție după scandalul cu Andrei Cordea

Cristiano Bergodi a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, la două zile după meciul cu CFR Cluj. Antrenorul a dezvăluit că Andrei Cordea discuta cu Dan Nistor pe finalul meciului, moment în care el a intervenit și i-a spus mijlocașului advers să plece. Italianul mărturisește că în acel moment, Cordea l-a înjurat și i-a adresat cuvinte greu de reprodus.

„Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. (n.r. e adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa.

Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.