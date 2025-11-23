Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB - Petrolul 1-1: "Lasă că tot eu joc" - Antena Sport

Închide meniul
Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 12:22

Gheorghe Mustaţă, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gheorghe Mustaţă a găsit o explicaţie pentru forma slabă în care se află FCSB în acest sezon. Liderul Peluzei Nord dă vina pe atitudinea unor jucători, venită în urma lipsei de concurenţă pe posturi.

“Doar 1-1, ce să facem acum, asta e. Petrolul nu este o echipă de neglijat, joacă fotbal, și ei vor în play-off. Rezultat echitabil pentru ambele echipe, amândouă puteau să câștige. Dezamăgirea a fost foarte mare, pentru că ne așteptam la mai multă atitudine din partea unora. Dar asta este. Mergem înainte și la bine și la rău. Suntem lângă echipă, nu avem ce să facem.

Din punctul meu de vedere, da (n.r. – dacă lipsa de atitudine este cel mai mare minus al echipei). Știu foarte bine că în momentul în care știi că nu mai vine nimic în spatele tău, n-ai pe cineva pe banca de rezervă care poate să te împingă de la spate în momentul în care ești schimbat… Ah, nu e nimic, lasă că tot eu joc… Și atunci… Nu mai sunt lucrurile care să te facă să joci fotbal sau să-ți dea ambiție și atitudine!

Acum trebuie să așteptăm, cât mai e, până în perioada transferurilor și atunci vrem să vină jucători noi care să-i ambiționeze pe ceilalți. Pentru că în momentul în care vin 4-5 jucători și știi că la spatele tău vine banca de rezervă, atunci o să trebuiască să joci fotbal”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro.

FCSB – Petrolul Ploiești 1-1

David Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională, trimiţând cu capul, în minutul 9. Două minute mai târziu Alexandru Stoian a deschis scorul din pasa lui Radunovic, omul care a oferit cele mai multe pase decisive în anul 2025. Miculescu a trimis pe lângă poartă în minutul 39, iar Târnovanu a scos şutul lui Ricardinho, în minutul 40.

Ploieştenii au egalat repede după pauză, în minutul 47, când Sălceanu a şutat, mingea a fost deviată de Ngezana şi Târnovanu a fost învins. Olaru a lovit bara, în minutul 62. Bucureştenii au ataca, încercând să înscris golul victoriei, dar chiar dacă mamadou Thiam a ratat în al cincilea minut de prelungire, FCSB – Petrolul s-a terminat 1-1.

FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte.

