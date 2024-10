Gică Hagi, extrem de vehement la adresa arbitrajului şi la conferinţa de presă: "Dacă ăsta nu e penalty... Ce vreţi mai mult?" - Antena Sport

Gică Hagi a fost extrem de vehement la adresa arbitrajului şi la conferinţa de presă. Antrenorul şi patronul Farului a susţinut, aşa cum a făcut şi imediat după joc, că echipa lui trebuia să primească mai multe lovituri de la 11 metri.

Gică Hagi a reiterat că echipa lui a dominat partida. Totuşi, „Regele” a lăudat-o pe Dinamo. „Câinii” ocupă provizoriu locul 3 în Liga 1, cu 18 puncte după 12 etape. De partea cealaltă, Farul are 13 puncte după 12 etape disputate şi se află pe locul 12 în clasament.

Gică Hagi, extrem de vehement la adresa arbitrajului şi la conferinţa de presă: „Dacă ăsta nu e penalty… Ce vreţi mai mult?”

„Un gust amar, chiar dacă am început prost meciul, făcând o greşeală mare. Ne-au surprins, am luat gol repede, după ce le-am zis că încep foarte bine Dinamo.

Le-am mai zis şi altele… Lucrurile s-au întâmplat aşa cum vedeam noi. N-am cedat la pauză, am avut şi în prima repriză ocazii să marcăm. Am dominat meciul, am încercat să jucăm. Repriza a doua, zic eu, că am dominat-o autoritar.

Am avut ocazii multe, penalty-uri! Penalty-uri, nu unul! Dar ce să facem, nici nu se vede la VAR, nici nu se duce. Prima repriză la Dican, clar. Nu ştiu la Ganea dacă a fost. Dar la Alibec două penalty-uri.