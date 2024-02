Gică Hagi, un nou discurs manifest după înfrângerea cu Dinamo: "Vine haosul! Nu știu cât de talentat am fost" - Antena Sport

Farul e pe loc de play-off după 25 de etape disputate în acest sezon

Gică Hagi a ţinut un nou discurs manifest

Gică Hagi a ţinut un nou discurs manifest după înfrângerea Farului cu Dinamo, 0-2, una dintre marile surprize ale sezonului. Regele susţine că acesta este al treilea moment în care echipa a clacat, după cele din Europa cu Sheriff şi Helsinki.

„E al treilea moment în care am greșit anul acesta! Am avut două, iar ăsta e al treilea. Le-am zis: «E un moment important pentru noi!». Dar văd că și de data aceasta am clacat. Trei momente! Sheriff, Helsinki, iar ăsta e al treilea (n.r. înfrângerea cu Dinamo).

Sunt momente în care trebuia să arătăm. Asta le-am zis toată săptămâna. Așa am pregătit meciul, dar se pare că nu m-au auzit, se pare că n-am țipat prea tare, am vorbit mai lent, mai domol, mai moale. Sper, alături de conducere, să găsim soluții viabile. Și am ratat o șansă mare!