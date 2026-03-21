Gică Popescu, categoric după ce Ianis Zicu a făcut praf arbitrajul în Csikszereda – Farul 1-1: “Ştiu la ce se referea”

Alex Masgras Publicat: 21 martie 2026, 21:20

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena 1

Gică Popescu, noul acţionar majoritar al celor de la Farul Constanţa, a reacţionat după discursul dur al lui Ianis Zicu la adresa arbitrajului, după remiza de pe terenul lui Csikszereda. Antrenorul formaţiei de la malul mării s-a abţinut cu greu la interviuri.

De asemenea, Zicu susţine că i-a avertizat pe jucătorii săi încă dinaintea fluierului de start în privinţa arbitrajului.

Gică Popescu, după Csikszereda – Farul Constanţa 1-1: “Nu se poate să arbitrezi aşa”

În ceea ce îl priveşte pe Gică Popescu, acesta a declarat că nu îi dă dreptate în totalitate antrenorului echipei sale, dar consideră că Rareş Vidican a arbitrat cu două unităţi de măsură diferite:

“Eu, așa ca un singur reproș… maniera de arbitraj sigur nu a fost în favoarea noastră. Faulturi nedate pentru noi, noi am luat și galbene, ei nu au luat nimic. Nu se poate să arbitrezi așa, cu două unități de măsură diferite. Cu siguranță că nu arbitrajul nu a influențat rezultatul.

Noi am făcut un meci bun, i-am închis pe benzi. Am avut situații de poartă, am fi meritat să câștigăm. Nu sunt de acord în totalitate cu Ianis, dar maniera nu a fost la fel pentru ambele echipe.

Știu la ce se referea Ianis, dar nu aș vrea să intrăm în polemici. (n.r. Mihai Stoichiță, la el se referea?) Nu știu, eu eram în partea cealaltă, nu știu. Noi s-ar putea să fim subiectivi. Când stai în fața televizorului e mai ușor, dar când ești implicat… Hai să terminăm cu arbitraj că dăm în altele”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

