Ianis Zicu, discurs dur la adresa arbitrajului, după Csikszereda – Farul 1-1: „Încă sunt copii, nu am voie! Maniera ciudată”

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 21:01

Ianis Zicu / SPORT PICTURES

Farul Constanța a fost la doar câteva secunde distanță de un succes important pe terenul celor de la Csikszereda, însă formația de la malul mării a fost egalată în prelungiri de ciucani.

Ianis Zicu a tras concluziile după fluierul final, iar tehnicianul grupării constănțene a avut și un discurs destul de dur la adresa arbitrajului, considerând că echipa sa a fost iarăși dezavantajată.

Ianis Zicu, nemulțumit de arbitraj

Farul Constanța a ratat dramatic victoria pe terenul celor de la Csikszereda, iar rezultatul, dar și maniera de arbitraj, l-au nemulțumit pe Ianis Zicu. Tehnicianul formației din Ovidiu s-a legat iarăși de arbitraj după finalul meciului.

„Astăzi am făcut un joc mai bun, am avut momente mai bune, supărare e normal să fie. Trebuie să mergem cu încredere și să luptăm pentru ce ne-am propus. Au avut și ei ocazii, am avut și noi, eu țin să felicit ambele echipe pentru că au luptat și au încercat să câștige. De arbitraj pot să zic ceva, am voie? E după 12 noaptea? Încă sunt copii, nu am voie, trebuie acordul părinților. Cred că maniera a fost ciudată.

Îmi dă galben când îi spun că bate ofsaid de la 20 de metri distanță față de locul de unde trebuia și-mi spune că ‘trebuie să fie cursivitate’. Eu l-am văzut astăzi, înainte de joc, am fost vizionar, le-am și spus jucătorilor înainte de meci. Noi putem să facem discuții de arbitraj pentru că am dezavantajați clar. Eu vorbesc de ce am văzut pe teren. Cred că pot să-mi spun o părere, am jucat fotbal atâția ani. Fiecare își ține partea lor, cei de la Csikszereda sunt cu echipa lor, noi cu echipa noastră”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.

