“Gigi a spus clar”. Jucătorul care e OUT de la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheş e OUT de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că cel care a luat decizia în privinţa veteranului echipei a fost Gigi Becali.

Vlad Chiricheş a fost titularizat de Mirel Rădoi în partidele cu Farul şi Oţelul, el accidentându-se după acestea două. Mijlocaşul nu va mai putea evolua până la finalul sezonului, atunci când i se termină contractul cu FCSB.

Mihai Stoica a transmis că Vlad Chiricheş nu va merge să se trateze la “vraciul” Marijana, ţinând cont că nu mai este dorit de Gigi Becali pe teren. MM a dezvăluit că veteranul echipei va continua să se trateze în cadrul clubului.

“Chiricheș nu se desparte acum, dar nu vine la program ca orice alt jucător pentru că e accidentat. Când vrea să facă recuperare la noi, face. Când nu, face unde alege el să facă.

N-avea sens să facă la Marijana pentru că Gigi a spus clar că nu va mai juca. Avea vreun sens? Mai bine se reface natural. Nu spun că nu se poate reface la Marijana sută la sută, dar chiar n-avea niciun sens“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.