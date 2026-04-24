Ce face Chiricheş, după ce pleacă de la FCSB. I-a mărturisit lui Mihai Stoica

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 11:38

Vlad Chiricheș / Sportpictures

Vlad Chiricheş a refuzat propunerea venită de la FCSB, de a ocupa un post de director sportiv, din vară. Totodată, el se desparte de clubul bucureştean peste 40 de zile, după ce îi expiră contractul. Mihai Stoica a dezvăluit ce planuri are fostul fundaş al naţionalei României.

Mai exact, potrivit lui Mihai Stoica, Vlad Chiricheş vrea să se îndrepte spre cariera de antrenor. Totuşi, după meciul cu Farul Constanţa, fotbalistul a lăsat de înţeles că vrea să-şi mai continue cariera de jucător, considerând că “mai poate”, după ce Becali i-a cerut public să se retragă. Totuşi, Mihai Stoica crede că ultima accidentare îl va scoate din circuitul fotbalistic.

“Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace.

Suntem pe 21 aprilie. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru.

Nu va mai rămâne în club. E subiect închis!

I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Vlad Chiricheş a evoluat în cariera de fotbalist în campionate puternice: Anglia şi Italia, unde a îmbărcat tricoul celor de la Tottenham sau Napoli. La naţionala României, Vlad Chiricheş a evoluat în 78 de partide.

