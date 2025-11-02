Gigi Becali a ajuns să râdă de CFR Cluj şi Neluţu Varga. Ce a putut spune de Louis Munteanu - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a ajuns să râdă de CFR Cluj şi Neluţu Varga. Ce a putut spune de Louis Munteanu

Publicat: 2 noiembrie 2025, 8:57

Louis Munteanu / Profimedia Images

Gigi Becali l-a ironizat din nou pe prietenul Neluţu Varga, patronul de la CFR Cluj care recent a dezvăluit că nu îl va vinde pe Louis Munteanu pe mai puţin de “18 milioane de euro plus procente”.

Becali susţine că îi va face o nouă “ofertă” lui Varga, una de 3 milioane de euro, pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro, cu 2 goluri şi 3 assist-uri în acest sezon.

Gigi Becali râde de CFR Cluj şi Neluţu Varga

“La iarnă îl dau pe Bîrligea cu 10 milioane de euro și îl iau pe Louis Munteanu cu 3. Zic și eu, nu știu, poate omul vrea mai mult. La ora asta, așa cum nu joacă el, cum nu e în formă, dau 3 și acum pe loc. Dau 3 milioane și îl iau la iarnă”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Munteanu trece prin cea mai grea perioadă a carierei. După ce a sperat la un transfer spectaculos în vară, a ajuns spre subsolul clasamentului cu CFR Cluj, echipă care a pierdut dramatic duelul cu Dinamo de vineri (1-2).

Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo

Louis Munteanu (23 de ani) a izbucnit în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Dinamo. Dinamo – CFR Cluj s-a terminat 2-1, după cel mai “nebun” meci al campionatului. Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro a adus victoria pentru Dinamo în minutul 90+2.

“Cum să fie? Sunt fericit că am revenit, dar îmi doream să revin cu o victorie, să îmi ajut băieţii. Din păcate iar luăm goluri şi pierdem. Orice întrebare îmi puneţi vă jur că nu ştiu ce să vă răspund. Nu ştiu ce se întâmplă.

Nu îmi imaginam. Când s-a ajuns să rămân aici mă gândeam că o să mă bat la campionat dar se pare că mă bat la retrogradare”, a apucat să spună Louis Munteanu înainte de a izbucni în lacrimi.

 

1 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
