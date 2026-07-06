Starul Universităţii Craiova ar putea pleca înainte de startul sezonului

Universitatea Craiova se pregăteşte să înceapă parcursul în Champions League, contra celor de la Vitebsk, iar gruparea olteană ar putea să-şi piardă unul dintre cei mai importanţi jucători ai stagiunii trecute.

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Trupa antrenată de Filipe Coelho trage speranţe că poate să repete rezultatele de excepţie din sezonul trecut, dar ar putea să fie nevoită să facă acest lucru fără unul dintre cei mai buni fotbalişti aflaţi în lot.

Universitatea Craiova ar putea să-l piardă pe Assad Al-Hamlawi

Egiptenii de la Al-Ahly nu renunţă la transferul lui Assad Al-Hamlawi, atacantul palestinian care a contribuit la 20 de goluri pentru Universitatea Craiova în sezonul trecut. Rămâne de văzut dacă vor exista negocieri şi suma propusă o să-i convingă pe olteni, în condiţiile în care atacantul ar dori să rămână şi să joace în preliminariile Champions League.

“Al-Ahly Cairo și-a intensificat eforturile pentru aducerea unui cuplu ofensiv pentru noul sezon. În acest context, șefii clubului au studiat CV-urile unor atacanți sud-americani din Brazilia, Argentina, Chile și Uruguay. Dar, în continuare, ținta principală pentru Al-Ahly rămâne palestinianul Assad Al-Hamlawi. Atacantul de la Craiova are avantajul că poate ocupa locul unui fotbalist arab din lot.

Drept urmare, ar rămâne un loc suplimentar pentru legitimarea unui străin. Conducerea clubului Al-Ahly speră, în continuare, să ajungă la un acord cu Craiova pentru acest transfer, în următoarele săptămâni. În acest sens, negocierile au fost intensificate, în ultimele zile”, a scris jurnalistul Mohamed Rashwan.