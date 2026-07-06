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Laudă lovitura de pe piaţa transferurilor pe care FCSB vrea să i-o dea lui Dinamo: “Intră direct titular”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 16:36

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Laudă lovitura de pe piaţa transferurilor pe care FCSB vrea să i-o dea lui Dinamo: Intră direct titular

Jucătorii lui Dinamo, printre care şi Eddy Gnahore, la finalul unui meci / Sport Pictures

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Eddy Gnahore (32 de ani) este aproape să semneze cu FCSB, ca jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Dinamo.

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Mijlocaşul este cotat la 600.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Francezul a evoluat în ultimele 3 sezoane la Dinamo. Sezonul trecut, a jucat în 39 de meciuri în campionat, marcând 2 goluri şi reuşind 2 assist-uri. A jucat 4 meciuri şi în Cupa României.

Raul Rusescu laudă posibilul transfer al lui Eddy Gnahore la Dinamo: “Intră direct titular dacă se face”

Gnahore nu a ajuns la un acord cu Dinamo pentru prelungirea contractului, iar Gigi Becali (68 de ani) este gata să profite de acest lucru.

Raul Rusescu (37 de ani), fost atacant al FCSB-ului, e de părere că aducerea lui Gnahore ar fi un transfer foarte bun pentru roş-albaştri.

Gnahore este un jucător foarte bun de Liga 1. Nu a fost în regres, el a fost la același nivel. Cred că este jucătorul care a atins de cele mai multe ori mingea în timpul unui meci. El nu este un marcator sau un pasator decisiv, dar este un jucător care îți dă siguranță. Un jucător cu care poți să construiești, să ai posesia. La momentul ăsta, ar fi un transfer foarte util.

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Are mai multe semnificații, la cum văd eu lucrurile. Îți arată diferența financiară dintre cele două cluburi la momentul acesta. Este o pierdere pentru Dinamo, clar, și este un câștig pentru FCSB. Intră direct titular dacă se face. La cum văd eu fotbalul, este un jucător, care indiferent în ce sistem vei începe, el va intra titular.

E un jucător care îți dă încredere și care știe ce să facă cu mingea. Va fi omul de legătură, un transfer foarte bun”, a declarat Raul Rusescu pentru gsp.ro.

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