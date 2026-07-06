Home | Fotbal | Liga 1 | Eddy Gnahore este pregătit să semneze cu FCSB, dar pune o condiţie pentru a o trăda pe Dinamo

Eddy Gnahore este pregătit să semneze cu FCSB, dar pune o condiţie pentru a o trăda pe Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 16:46

Comentarii
Eddy Gnahore este pregătit să semneze cu FCSB, dar pune o condiţie pentru a o trăda pe Dinamo

Eddy Gnahore ar putea ajunge la FCSB. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fostul căpitan de la Dinamo, Eddy Gnahore, ar fi dispus să semneze cu marea rivală a formaţiei alb-roşii, FCSB. Mijlocaşul defensiv nu şi-a mai prelungit şederea la gruparea din Ştefan cel Mare, iar acum poate semna cu orice echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francezul este pe lista celor de la FCSB, asta după ce echipa patronată de Gigi Becali a rămas fără prea multe varianta pentru postul de închizător în urma mutărilor făcute.

Salariul cerut de Eddy Gnahore pentru a semna cu FCSB

Eddy Gnahore a fost lăudat de Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, cel care consideră că mijlocaşul a fost cel mai bun pe postul său în ultimii 2 ani în Liga 1. Acum, ultimele informaţii vorbesc despre un interes al echipei roş-albastre pentru semnătura sa.

Se pare că fostul jucător de la Dinamo este dispus să semneze cu FCSB dacă o să primească un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro, unul asemănător cu ceea ce avea la formaţia din Ştefan cel Mare, notează GSP.

Momentan cei de la FCSB nu s-au decis dacă vor să îi ofere aceşti bani jucătorului în vârstă de 32 de ani, în contextul în care există semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a mai evolua la cel mai înalt nivel.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Mihai Stoica despre Eddy Gnahore

Cu Gigi Becali plecat din Bucureşti, acesta a spus că Mihai Stoica se va ocupa de transferuri, având mână liberă din acest punct de vedere. Oficialul de la FCSB a avut cuvinte de laudă pentru Gnahore, ceea ce a făcut ca speculaţiile cu privire la un transfer să se inteţească.

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de… Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a spus Stoica la Primasport.

De ce îşi doresc PNL şi AUR ca PSD să dispară. Cristian Pîrvulescu, la Podcasturile Observator 360De ce îşi doresc PNL şi AUR ca PSD să dispară. Cristian Pîrvulescu, la Podcasturile Observator 360
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti
Observator
Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti
Clubul care i-a dat pe Pancu, „Prințul” Cristea și alte nume mari din fotbalul românesc a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei! Decizie fără precedent
Fanatik.ro
Clubul care i-a dat pe Pancu, „Prințul” Cristea și alte nume mari din fotbalul românesc a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei! Decizie fără precedent
16:38

Salariul pe care îl va încasa Radu Drăgușin la Fiorentina! Italienii au dat toate detaliile
16:36

Laudă lovitura de pe piaţa transferurilor pe care FCSB vrea să i-o dea lui Dinamo: “Intră direct titular”
16:23

Fostul jucător de la Rapid, Funsho Bamgboye, revine în Liga 1: “Ne-am înţeles repede”
16:22

Premieră la Wimbledon! S-a calificat pentru prima oară în faza sferturilor
16:19

Cel mai dur atac la Donald Trump şi Gianni Infantino după scandalul momentului: “Doi interlopi şi escroci”
16:06

Tottenham a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului: a plătit 108 milioane de euro pe Sandro Tonali
Vezi toate știrile
1 UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 4 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 5 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB 6 VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român