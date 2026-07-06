Eddy Gnahore este pregătit să semneze cu FCSB, dar pune o condiţie pentru a o trăda pe Dinamo

Fostul căpitan de la Dinamo, Eddy Gnahore, ar fi dispus să semneze cu marea rivală a formaţiei alb-roşii, FCSB. Mijlocaşul defensiv nu şi-a mai prelungit şederea la gruparea din Ştefan cel Mare, iar acum poate semna cu orice echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francezul este pe lista celor de la FCSB, asta după ce echipa patronată de Gigi Becali a rămas fără prea multe varianta pentru postul de închizător în urma mutărilor făcute.

Salariul cerut de Eddy Gnahore pentru a semna cu FCSB

Eddy Gnahore a fost lăudat de Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, cel care consideră că mijlocaşul a fost cel mai bun pe postul său în ultimii 2 ani în Liga 1. Acum, ultimele informaţii vorbesc despre un interes al echipei roş-albastre pentru semnătura sa.

Se pare că fostul jucător de la Dinamo este dispus să semneze cu FCSB dacă o să primească un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro, unul asemănător cu ceea ce avea la formaţia din Ştefan cel Mare, notează GSP.

Momentan cei de la FCSB nu s-au decis dacă vor să îi ofere aceşti bani jucătorului în vârstă de 32 de ani, în contextul în care există semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a mai evolua la cel mai înalt nivel.