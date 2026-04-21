Gigi Becali a anunţat jucătorul care e OUT de la FCSB până la finalul sezonului! “A fost ultimul meci”

Gigi Becali a anunţat că Vlad Chiricheş a jucat ultimul său meci din acest sezon, Farul – FCSB 2-3. El nu va mai evolua pentru roş-albaştri din cauza unei rupturi musculare.

Accidentarea fundaşului de 36 de ani cotat la 250.000 de euro a venit în contextul în care şi aşa Gigi Becali nu voia să îl mai vadă în echipa lui Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheş e OUT tot sezonul

“A fost ultimul meci al lui Chiricheș pentru că s-a accidentat, are ruptură la nu știu ce, nu mai are timp să se refacă, mai sunt câteva meciuri. La revedere! Nu se reface, trebuie să stea 2-3 luni. Asta nu știu eu, pentru mine era ultimul meci, dar dacă Mirel Rădoi îl bagă, eu ce să fac. Eu sunt patronul echipei care am stabilit cu un fin, ajută-mă, vreau să mă ajuți. A venit, nu a vrut niciun ban. Dacă o să am ofertă o să plec.

Înainte de meciul cu Farul mi-a zis ‘o să vedem ce o să facem. Vreau să câștig ca să fim la 10 puncte de ei și să nu mai avem probleme de jucat barajul’. Că acum e clar că o să-l jucăm. El mi-a spus, dacă o să plec o să-ți las o analiză a tot ce am avut, tot ce am văzut, tot ce trebuie să faci.

Amănunțit. Pentru că să fac eu discuții când am câștigat meciul fără emoții? Am câștigat cu Oțelul 4-0, am câștigat cu Farul, ce să stau eu că-l bagă pe Chiricheș? Bagă-l, mă, pe Chiricheș, și câștigăm meciurile toate și să joace 200 de meciuri. Atunci, la revedere”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.