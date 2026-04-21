Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat jucătorul care e OUT de la FCSB până la finalul sezonului! “A fost ultimul meci”

Dan Roșu Publicat: 21 aprilie 2026, 12:36

Comentarii
Gigi Becali - Sport Pictures

Gigi Becali a anunţat că Vlad Chiricheş a jucat ultimul său meci din acest sezon, Farul – FCSB 2-3. El nu va mai evolua pentru roş-albaştri din cauza unei rupturi musculare.

Accidentarea fundaşului de 36 de ani cotat la 250.000 de euro a venit în contextul în care şi aşa Gigi Becali nu voia să îl mai vadă în echipa lui Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheş e OUT tot sezonul

“A fost ultimul meci al lui Chiricheș pentru că s-a accidentat, are ruptură la nu știu ce, nu mai are timp să se refacă, mai sunt câteva meciuri. La revedere! Nu se reface, trebuie să stea 2-3 luni. Asta nu știu eu, pentru mine era ultimul meci, dar dacă Mirel Rădoi îl bagă, eu ce să fac. Eu sunt patronul echipei care am stabilit cu un fin, ajută-mă, vreau să mă ajuți. A venit, nu a vrut niciun ban. Dacă o să am ofertă o să plec.

Înainte de meciul cu Farul mi-a zis ‘o să vedem ce o să facem. Vreau să câștig ca să fim la 10 puncte de ei și să nu mai avem probleme de jucat barajul’. Că acum e clar că o să-l jucăm. El mi-a spus, dacă o să plec o să-ți las o analiză a tot ce am avut, tot ce am văzut, tot ce trebuie să faci.

Amănunțit. Pentru că să fac eu discuții când am câștigat meciul fără emoții? Am câștigat cu Oțelul 4-0, am câștigat cu Farul, ce să stau eu că-l bagă pe Chiricheș? Bagă-l, mă, pe Chiricheș, și câștigăm meciurile toate și să joace 200 de meciuri. Atunci, la revedere”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

În acest sezon, fostul căpitan al naţionalei României a adunat 23 de meciuri în toate competiţiile. Cel mai probabil, aceasta a fost ultima partidă a lui Chiri în tricoul campioanei din ultimele două stagiuni.

“Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament, e greu să îmi spună ce am de făcut. Poate să mă dea afară, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri, cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo și mă bucur de asta. Să vedem, am citit și eu știrile”, a spus Chiricheş, după victoria cu Farul.

ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţeANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
Observator
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză
13:32

Ibrahima Konate a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu fundaşul lui Liverpool
13:23

“Am antrenor!” Gigi Becali i-a făcut ofertă cu salariu de 1,5 milioane de euro lui Mirel Rădoi
13:04

“Aţi procedat exact ca Iuda” Mama lui Alex Dobre a sărit în apărarea fiului său: “Restul e doar zgomot”
12:45

EXCLUSIVCine investește la Steaua: MApN are pe masă două oferte de milioane de euro, una din România, alta din străinătate!
12:34

Reghecampf nu îi dă dreptate lui Mirel Rădoi în “scandalul Chiricheș”: “Gigi plătește pe toată lumea”
12:21

Cristi Chivu l-a impresionat pe Roberto Mancini: “Foarte bun”. Ce a spus despre Inter, aproape campioană
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj