Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: "La altă echipă! Ce să fac cu el?" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB. Accidentat grav în meciul România – Austria, scor 1-0, fundaşul campioanei a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi cel puţin 6 luni de pe teren.

Contractul lui Mihai Popescu cu FCSB expiră la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali a declarat că nu îi va prelungi înţelegerea fundaşului de 32 ajuns la formaţia roş-albastră în vara anului 2024.

Gigi Becali nu îl va păstra pe Mihai Popescu, după ce contractul fundaşului va expira: “Asta e”

Criticat des în ultima perioadă de Gigi Becali, Mihai Popescu va fi nevoit să îşi găsească echipă atunci când se va recupera complet. În ceea ce o priveşte pe FCSB, Gigi Becali vrea un fundaş central asemănător cu Siyabonga Ngezana sau Joyskim Daawa:

“La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine.

Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui.