Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: "La altă echipă! Ce să fac cu el?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: “La altă echipă! Ce să fac cu el?”

Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: “La altă echipă! Ce să fac cu el?”

Publicat: 15 octombrie 2025, 20:43

Comentarii
Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: La altă echipă! Ce să fac cu el?

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a anunţat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB. Accidentat grav în meciul România – Austria, scor 1-0, fundaşul campioanei a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi cel puţin 6 luni de pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contractul lui Mihai Popescu cu FCSB expiră la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali a declarat că nu îi va prelungi înţelegerea fundaşului de 32 ajuns la formaţia roş-albastră în vara anului 2024.

Gigi Becali nu îl va păstra pe Mihai Popescu, după ce contractul fundaşului va expira: “Asta e”

Criticat des în ultima perioadă de Gigi Becali, Mihai Popescu va fi nevoit să îşi găsească echipă atunci când se va recupera complet. În ceea ce o priveşte pe FCSB, Gigi Becali vrea un fundaş central asemănător cu Siyabonga Ngezana sau Joyskim Daawa:

“La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine.

Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui.

Reclamă
Reclamă

Cum mai luăm acum? Dau niște bani, să vedem câți bani dau (n.r. cei de la FIFA, care o vor compensa pe FCSB)”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

  • 1 milion de euro este cota de piaţă a lui Mihai Popescu, potrivit transfermarkt.com
  • 58 de meciuri a jucat Mihai Popescu în toate competiţiile pentru FCSB. El şi-a trecut în cont 2 pase decisive
  • Dinamo, Dunărea Călăraşi, ACS Berceni, St. Mirren, Heart, Hamilton, Farul şi FCSB sunt echipele la care a evoluat Mihai Popescu în cariera sa
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Observator
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an
20:03
E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra
19:48
Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit
19:11
Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA
19:07
FRF, mesaj pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Bosnia: “Asta e treaba lui”
18:56
Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor
18:28
Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo – Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”