Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: "La altă echipă! Ce să fac cu el?" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB. Accidentat grav în meciul România – Austria, scor 1-0, fundaşul campioanei a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi cel puţin 6 luni de pe teren.
Contractul lui Mihai Popescu cu FCSB expiră la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali a declarat că nu îi va prelungi înţelegerea fundaşului de 32 ajuns la formaţia roş-albastră în vara anului 2024.
Gigi Becali nu îl va păstra pe Mihai Popescu, după ce contractul fundaşului va expira: “Asta e”
Criticat des în ultima perioadă de Gigi Becali, Mihai Popescu va fi nevoit să îşi găsească echipă atunci când se va recupera complet. În ceea ce o priveşte pe FCSB, Gigi Becali vrea un fundaş central asemănător cu Siyabonga Ngezana sau Joyskim Daawa:
“La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine.
Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui.
Cum mai luăm acum? Dau niște bani, să vedem câți bani dau (n.r. cei de la FIFA, care o vor compensa pe FCSB)”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
- 1 milion de euro este cota de piaţă a lui Mihai Popescu, potrivit transfermarkt.com
- 58 de meciuri a jucat Mihai Popescu în toate competiţiile pentru FCSB. El şi-a trecut în cont 2 pase decisive
- Dinamo, Dunărea Călăraşi, ACS Berceni, St. Mirren, Heart, Hamilton, Farul şi FCSB sunt echipele la care a evoluat Mihai Popescu în cariera sa
