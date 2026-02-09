Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 8:12

Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Patronul campioanei a transmis că noul jucător va fi prezentat oficial azi, în ultima zi de mercato de România.  

Gigi Becali a dezvăluit că își mai dorește și un fundaș central, ținând cont de problemele cu care se confruntă Siyabonga Ngezana. Acesta a transmis că i-a dat sarcină lui Mihai Stoica să găsească rapid un stopper. 

Gigi Becali nu a vrut să ofere prea multe detalii despre noul atacant al FCSB-ului, care îi va face concurență lui Daniel Bîrligea. Patronul campioanei a dezvăluit că vârful va veni din străinătate, ajungând deja la o înțelegere cu roș-albaștrii. 

Mâine (n.r. luni) o să vină un atacant. I-am zis lui MM să găsească și un fundaș central, dar a zis că nu avem nevoie. I-am mai dat o misiune, dar să vedem dacă poate să o rezolve. E unul la noi în campionat de care-mi place mie. Atacantul vine din străinătate. 

Ca să vă duc pe o pistă greșită, e olandez (n.r. râde). Hai că o să vedem mâine. Ne-am înțeles cu el, dar trebuie să semnăm. Să nu audă Șucu. Nu mai țin minte dacă e număr 9 (n.r. ironic). Nu mai aveți răbdare până mâine?”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Oțelul – FCSB 1-4.  

