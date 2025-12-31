Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: "Eu negociez" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții despre declarațiile oferite de Ștefan Târnovanu într-un interviu oferit unei publicații din Polonia. Goalkeeper-ul de la FCSB a mărturisit că își dorește să facă pasul către un campionat mai puternic și că ar prefera să joace și în Champions League.

Becali a declarat că este gata să negocieze plecarea lui Târnovanu de la echipa sa în cazul în care vreun club se va arăta interesat de serviciile jucătorului de 25 de ani. În vară, Udinese și Galatasaray au fost asociate cu un posibil transfer al portarului, însă patronul de la FCSB a dezvăluit că nu a primit vreo ofertă concretă pentru el.

Becali, gata să îl transforme pe Târnovanu în “piesă de export”

“Ce înseamnă că ia în calcul orice ofertă? Să înțeleg și eu. Și 3 lei? Nu e vorba de clauză, că eu negociez. Clauza e de 20-30 de milioane de euro, excludem clauza.

Vorbim de ofertă pe care putem să o negociem. Nu a existat niciodată nicio ofertă pentru el. Eu spun că n-au fost oferte, dar sunt mulțumit de el, indiferent de cum palmează și boxează mingea“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Târnovanu a adunat 32 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile și a încasat 36 de goluri. Portarul de 25 de ani a strâns și 10 meciuri în care nu a primit gol de la adversari.