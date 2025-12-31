Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: "Eu negociez" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: “Eu negociez”

Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: “Eu negociez”

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 12:29

Comentarii
Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: Eu negociez

Ştefan Târnovanu şi Gigi Becali / Colaj Profimedia

Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții despre declarațiile oferite de Ștefan Târnovanu într-un interviu oferit unei publicații din Polonia. Goalkeeper-ul de la FCSB a mărturisit că își dorește să facă pasul către un campionat mai puternic și că ar prefera să joace și în Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a declarat că este gata să negocieze plecarea lui Târnovanu de la echipa sa în cazul în care vreun club se va arăta interesat de serviciile jucătorului de 25 de ani. În vară, Udinese și Galatasaray au fost asociate cu un posibil transfer al portarului, însă patronul de la FCSB a dezvăluit că nu a primit vreo ofertă concretă pentru el.

Becali, gata să îl transforme pe Târnovanu în “piesă de export”

Ce înseamnă că ia în calcul orice ofertă? Să înțeleg și eu. Și 3 lei? Nu e vorba de clauză, că eu negociez. Clauza e de 20-30 de milioane de euro, excludem clauza.

Vorbim de ofertă pe care putem să o negociem. Nu a existat niciodată nicio ofertă pentru el. Eu spun că n-au fost oferte, dar sunt mulțumit de el, indiferent de cum palmează și boxează mingea“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Târnovanu a adunat 32 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile și a încasat 36 de goluri. Portarul de 25 de ani a strâns și 10 meciuri în care nu a primit gol de la adversari.

Reclamă
Reclamă

În prezent, goalkeeper-ul este cotat la 4,5 milioane de euro pe transfermarkt.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Observator
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
15:02
EXCLUSIVIftime și FC Botoșani, negocieri cu un fost jucător al FCSB-ului!
14:56
EXCLUSIVPrima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Anamaria Prodan: “E ceva minunat”
14:30
Legendarul Roberto Carlos, operat de urgență la inimă. Starea în care se află brazilianul
14:13
E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United!
14:02
VIDEOImaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate
13:24
Malcom Edjouma, mesaj de “adio” pentru FCSB: “Nu a fost doar un club pentru mine”
Vezi toate știrile
1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 3 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 4 Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan 5 De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” 6 A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în RomâniaAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România