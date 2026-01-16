Gigi Becali a confirmat că un jucător important al FCSB-ului ratează meciul cu Argeş! Când se rezolvă situaţia - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a confirmat că un jucător important al FCSB-ului ratează meciul cu Argeş! Când se rezolvă situaţia

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 17:17

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că Andre Duarte (28 de ani) nu va putea juca în meciul FCSB-ului cu FC Argeş. Argeş – FCSB se dispută în această seară, de la ora 20:00, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Situaţia lui Duarte cu viza nu s-a rezolvat, dar Becali e încrezător că aceasta va ajunge sâmbătă, iar fundaşul portughez va putea evolua în următorul meci.

Andre Duarte nu joacă în meciul cu FC Argeş

“Doar meciul ăsta e o problemă. Nu e Graovac, asta e. O echipă stă în doi jucători? (N.r.: Nu s-a rezolvat cu Duarte?) Pentru meciul ăsta, nu s-a rezolvat. Am dat la FIFA, mâine va veni cartea verde. Vor fi Dawa și Lixandru.

E vorba de o echipă valoroasă, cu un adversar ca Pitești, trebuie să spulberi, având în vedere situația”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Înaintea meciului direct, FCSB e pe locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte. FC Argeş e pe locul 5, cu 34 de puncte. Dacă o va învinge pe FC Argeş, FCSB va urca provizoriu pe loc de play-off.

