Gigi Becali a „distrus” arbitrajul după CFR - FCSB 2-2. Ce dialog a putut avea Colțescu cu Pintilii: „Ne luăm la mișto” - Antena Sport

Gigi Becali l-a „distrus” pe Sebastian Colțescu, după ce FCSB a remizat în deplasare cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Patronul campioanei s-a plâns de arbitrajul duelului din Gruia.
Gigi Becali consideră că FCSB ar fi trebuit să primească penalty la o fază din minutul 80, atunci când Denis Alibec a fost ținut de tricou în careu de Matei Ilie.
Gigi Becali a „distrus” arbitrajul după CFR – FCSB 2-2
Totodată, Gigi Becali a reclamat un henț și la faza din minutul 83, atunci când Adrian Șut a șutat din marginea careului, iar Adrian Păun a atins cu cotul mingea. Sebastian Colțescu nu a fost chemat să revadă faza, la marginea terenului, pe monitorul VAR.
Patronul de la FCSB l-a taxat în termeni duri și pe Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR la meciul din Gruia. El a mai dezvăluit și ce dialog uluitor a avut Sebastian Colțescu cu Mihai Pintilii, în timpul meciului.
„La Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: ‘Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!’.
Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui: ‘Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor’. Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?
La henţ e clar. Mingea se ducea în poartă, era gol! O scoate cu cotul. Revedeţi faza şi o să vedeţi că era gol. Acolo Colţescu e de vină. La Alibec mai e cum mai e, dar la Şut mingea se ducea direct în poartă.
Păi Colțescu n-auzi ce făcea? Ce îl interesa pe el? Întreba pe acolo. L-a luat pe Pintilii: ‘Cine a înjurat? Cine a comentat?’ Și Pintilii i-a zis: ‘Nu știu frate, nu mă întreba pe mine că nu sunt antrenor’. La care Colțescu: ‘Lasă, că îl sun pe Gigi Becali’. Adică nu e el (n.r. – Pintilii) antrenorul, e Gigi Becali. Păi dacă ne luăm la mișto… Îl suni, tu, pe Gigi Becali? Ce facem? Ne luăm la mișto?”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.