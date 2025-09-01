Gigi Becali a „distrus” arbitrajul după CFR - FCSB 2-2. Ce dialog a putut avea Colțescu cu Pintilii: „Ne luăm la mișto” - Antena Sport

Gigi Becali l-a „distrus” pe Sebastian Colțescu, după ce FCSB a remizat în deplasare cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Patronul campioanei s-a plâns de arbitrajul duelului din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali consideră că FCSB ar fi trebuit să primească penalty la o fază din minutul 80, atunci când Denis Alibec a fost ținut de tricou în careu de Matei Ilie.

Gigi Becali a „distrus” arbitrajul după CFR – FCSB 2-2

Totodată, Gigi Becali a reclamat un henț și la faza din minutul 83, atunci când Adrian Șut a șutat din marginea careului, iar Adrian Păun a atins cu cotul mingea. Sebastian Colțescu nu a fost chemat să revadă faza, la marginea terenului, pe monitorul VAR.

Patronul de la FCSB l-a taxat în termeni duri și pe Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR la meciul din Gruia. El a mai dezvăluit și ce dialog uluitor a avut Sebastian Colțescu cu Mihai Pintilii, în timpul meciului.

„La Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: ‘Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!’.