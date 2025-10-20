Victor Wembanyama, "pregătit sută la sută" să revină în NBA! - Antena Sport

Starul francez Victor Wembanyama este “pregătit sută la sută” să revină pe parchet începând de miercuri, la opt luni de la ultimul său meci în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

“Sunt pregătit sută la sută”, a precizat Wembanyama săptămâna trecută la un meci din pre-sezon, după o perioadă care i-a permis să-şi regăsească ritmul de joc în cele cinci meciuri marcate de câteva acţiuni spectaculoase şi o revenire la forma fizică optimă.

Victor Wembanyama, “pregătit sută la sută” să revină în NBA!

La opt luni după un diagnostic de tromboză venoasă la un umăr, survenită la revenirea de la prima selecţie All-Star Game, francezul de 21 de ani va reveni pe parchet miercuri în meciul cu Dallas Mavericks, pentru o primă confruntare cu tânărul Cooper Flagg (18 ani), aşteptat şi el ca un fenomen al baschetului.

În ciuda acestei lungi absenţe, Wembanyama nu a renunţat la ambiţiile sale, iar numele său este menţionat între candidaţii la trofeul MVP (cel mai bun jucător). Două treimi din managerii din NBA îl citează adesea în tradiţionalul sondaj dinaintea sezonului drept viitorul cel mai bun jucător al ligii.

Pentru Carmelo Anthony, recent inclus în Hall of Fame-ul NBA, “Wemby” va fi MVP la finalul celui de-al treilea sezon.