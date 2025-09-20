Gigi Becali a "distrus" un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: "A făcut un cadou" - Antena Sport

Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul suferit cu Botoşani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Mihai Popescu.
Fundaşul central a fost titular în duelul din Moldova, însă a avut o evoluţie modestă. El a fost criticat de Gigi Becali pentru faza din minutul 40, atunci când Botoşani a egalat, în urma unei lovituri libere executate de Zoran Mitrov. Golul a fost marcat de Andrei Dumiter.
Patronul de la FCSB nu a trecut cu vederea gafa comisă de stopperul lui şi a transmis că acesta le-a făcut un “cadou” moldovenilor, care au reuşit să mai marcheze ulterior două goluri, prin Mykola Kovtalyuk.
“Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă.
El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
FCSB traversează o criză fără precedent, având doar şapte puncte, după zece etape disputate. Campioana nu a mai bătut pe nimeni din runda a doua, atunci când se impunea în faţa celor de la Petrolul, scor 1-0.
Pentru FCSB urmează duelul din Europa League, cu Go Ahead Eagles. Partida din deplasare se va disputa joi, de la ora 19:45.
