Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: "La revedere, tată" - Antena Sport

Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că a blocat transferul tânărului fundaş central.

După ce a încercat să facă o “românească” cu FC Argeş şi să le plătească piteştenilor suma de 400.000 de euro, pe care aceştia să o împartă cu Benfica, şi încă 600.000 care să le rămâne celor din clubul piteştean, Gigi Becali a decis că nu-l mai interesează Mario Tudose.

Patronul campioanei a transmis că cei de la FC Argeş acceptaseră oferta sa, în cele din urmă, însă acum nu îşi mai doreşte el să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB. Totodată, Becali nici nu a vrut să audă de Leo Bolgado, care într-un final va ajunge la rivala Rapid.

“Ce Bolgado? Nu mă mai interesează! Am decis că vreau un fundaș pentru regula U21. Nu-l mai vreau pe Bolgado. Dar nici pe Tudose nu-l mai vreau. Să se învețe minte lumea.

Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți! Inițial au spus că să vedem, că nu știu ce. Acum spun că jucătorul vrea să plece, că nu știu ce cu tatăl lui… Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu.