Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: "La revedere, tată" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată”

Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată”

Publicat: 8 septembrie 2025, 13:56

Comentarii
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: La revedere, tată

Sport Pictures

Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că a blocat transferul tânărului fundaş central.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a încercat să facă o “românească” cu FC Argeş şi să le plătească piteştenilor suma de 400.000 de euro, pe care aceştia să o împartă cu Benfica, şi încă 600.000 care să le rămâne celor din clubul piteştean, Gigi Becali a decis că nu-l mai interesează Mario Tudose.

Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB

Patronul campioanei a transmis că cei de la FC Argeş acceptaseră oferta sa, în cele din urmă, însă acum nu îşi mai doreşte el să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB. Totodată, Becali nici nu a vrut să audă de Leo Bolgado, care într-un final va ajunge la rivala Rapid.

“Ce Bolgado? Nu mă mai interesează! Am decis că vreau un fundaș pentru regula U21. Nu-l mai vreau pe Bolgado. Dar nici pe Tudose nu-l mai vreau. Să se învețe minte lumea.

Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți! Inițial au spus că să vedem, că nu știu ce. Acum spun că jucătorul vrea să plece, că nu știu ce cu tatăl lui… Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu.

Reclamă
Reclamă

Eu le pun banii pe masă și trebuie să accepte. Să se învețe minte! Faci ca Becali. Să stea toți drepți când sună Becali. De asta e FCSB, «Faci Ce Spune Becali». La revedere, tată! Cu Becali nu te joci. Nu o să mai iau niciun fundaș“, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
14:54
Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping
14:24
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
14:04
SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial
13:23
Portughezii, uluiţi de “româneasca” lui Gigi Becali! Articol în deschiderea site-ului A Bola despre Mario Tudose
13:08
Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB
12:56
Asia Express – lider de audiență cu prima ediție din acest sezon. Începe lupta pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 5 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”