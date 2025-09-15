Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: "Doar el ţine echipa" - Antena Sport

Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din etapa a noua a Ligii 1. Patronul campioanei l-a lăudat pe Florin Tănase.
FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. Campioana are doar şapte puncte şi ocupă locul 12, la o distanţă de 16 puncte faţă de Universitatea Craiova.
Gigi Becali a avut o reacţie fermă, după finalul partidei de la Miercurea Ciuc. El a criticat jocul echipei sale, însă l-a remarcat pe Florin Tănase, jucător care a fost schimbat în minutul 70, în locul lui fiind trimis în teren Vlad Chiricheş.
Patronul campioanei a regretat faptul că a luat decizia de a-l schimba pe Florin Tănase, fiind de părere că fără el, jocul FCSB-ului este “praf şi pulbere”.
“Tănase mai ține echipa asta. Fără el suntem praf și pulbere. Cine mai ține echipa asta dacă nu e el? L-am schimbat, îmi pare rău. Am zis că intră Chiricheș, ținem mijlocul terenului”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-1.
Florin Tănase, în vârstă de 30 de ani, este jucător de bază la FCSB. Atacantul a bifat 15 meciuri în acest sezon, în toate competiţiile, reuşind să marcheze cinci goluri.
În următorul meci de campionat, FCSB se va duela cu Botoşani, în deplasare. Ulterior, după partida din Moldova, campioana se va deplasa în Olanda pentru confruntarea cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei principale din Champions League.
