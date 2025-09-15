Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: "Doar el ţine echipa" - Antena Sport

Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din etapa a noua a Ligii 1. Patronul campioanei l-a lăudat pe Florin Tănase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. Campioana are doar şapte puncte şi ocupă locul 12, la o distanţă de 16 puncte faţă de Universitatea Craiova.

Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda

Gigi Becali a avut o reacţie fermă, după finalul partidei de la Miercurea Ciuc. El a criticat jocul echipei sale, însă l-a remarcat pe Florin Tănase, jucător care a fost schimbat în minutul 70, în locul lui fiind trimis în teren Vlad Chiricheş.

Patronul campioanei a regretat faptul că a luat decizia de a-l schimba pe Florin Tănase, fiind de părere că fără el, jocul FCSB-ului este “praf şi pulbere”.

“Tănase mai ține echipa asta. Fără el suntem praf și pulbere. Cine mai ține echipa asta dacă nu e el? L-am schimbat, îmi pare rău. Am zis că intră Chiricheș, ținem mijlocul terenului”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-1.