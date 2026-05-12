Radu Constantin Publicat: 12 mai 2026, 12:16

Adrian Porumboiu face o cerere pentru Kyros Vassaras, în urma scandalului de la CFR- Craiova: Să anunțe public ce s-a întâmplat

Kyros Vassaras a explicat motivul pentru care s-a dictat ofsaid la meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, iar Adrian Porumboiu a atacat dur.

„(n.r. – Cum vi s-au părut explicațiile domnului Vassaras la ultima fază controversată, acel ofsaid sau neofsaid de la CFR – Craiova?) În același ton. Vrea să scoată că toate deciziile care sunt date sunt corecte. A făcut o divagație, ca să fiu elegant în afirmație, cu softul respectiv. A luat creștetul capului la unul și la altul vârful genunchiului. E o fază litigioasă, e o fază greu de comentat. Nu mă pot pronunța dacă a fost sau nu ofsaid.

Cu toate ca recomandările IFAB spuneau înainte că o astfel de fază trebuie să o lași să curgă pentru a asigura cursivitatea jocului și plăcerea spectatorilor. Tehnologia asta e bună. Denotă și scoate în evidență o realitate strictă a regulilor jocului, numai că sunt dubii la softurile care dau semnale din camera VAR”, a declarat Porumboiu pentru Fanatik.ro.

Întrebat dacă a fost ofsaid sau nu, Porumboiu a fost ferm: “Păi nu ai cum. Cu liniile care se încalecă. Roșu, verde, albastru… Trebuie să fii un pic mai clar. Mai avea să calculeze după nu știu ce planetă, nu știu ce perpendiculară. Am văzut la alte TV, în alte campionate, sunt lucrurile clare. Trebuie să se introducă și la CCA, ca un arbitru, după ce vede o fază la VAR, să anunțe public ce s-a întâmplat, în 10 maxim 20 de secunde. Și lumea e lămurită într-un fel. Așa… E lăsat totul într-o coadă de pește”.

 

