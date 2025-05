Gigi Becali a susţinut că i-a fost propus, în trecut, un "blat" de către CFR Cluj! Reacţia lui Ilie Dumitrescu - Antena Sport

„Nu existau reguli! Era libertate totală. A fost prima și ultima dată când am pariat. Eu am aflat de la Martin Tudor (n.r.- portar pe atunci la CFR Cluj), Dumnezeu să-l odihnească! Mi-a spus foarte clar că «Au venit domnul Paszkany și domnul Copos în vestiar și ni s-a spus că trebuie să câștige echipa Rapid. Atunci am fost înlăturat din primul 11». Am avut o discuție cu Dorinel, nu o fac publică.

Le-am spus tuturor. Am sunat soția «Adu-mi la stadion toți banii pe care îi avem!». Țin minte că atunci erau 80 de milioane (n.r. – el declarase că a pariat 50 de milioane), toți banii pe care îi aveam în casă. Zicea că nici măcar bani de lapte pentru copil nu mai aveam. Am luat toți banii din casă!

Nu jucam la pariuri și nu știam că nu poți să iei un singur meci. Am mai jucat un meci și era egal la pauză și primeam mesaje dacă pierdem banii. Meciul s-a terminat cum a trebuit, însă partea interesantă a urmat după”, declara Mirel Rădoi pentru sursa citată.