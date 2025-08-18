Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane - Antena Sport

Poliţia a anunţat, luni, că fanul care a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului ghanez al echipei Bournemouth, Antoine Semenyo, la Liverpool, are accesul interzis pe stadioanele din Marea Britanie până la finalizarea anchetei.

În vârstă de 47 de ani, bprbatul din Liverpool a fost expulzat de pe stadionul Anfield după ce meciul din Premier League a fost întrerupt, iar apoi a fost arestat sâmbătă.

Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane

El a fost eliberat de poliţia engleză, care i-a interzis „să asiste la orice meci de fotbal reglementat în Regatul Unit”. De asemenea, i s-a interzis să se apropie de orice stadion de fotbal „pe o rază de o milă” (1,6 km), au precizat aceştia într-un comunicat.

Ancheta „este încă în desfăşurare şi continuăm să colaborăm îndeaproape cu clubul”, a adăugat poliţia locală.

Meciul dintre Liverpool şi Bournemouth (4-2) a fost întrerupt în minutul 29 după ce Antoine Semenyo i-a spus arbitrului despre insultele rasiste venite din tribune. Extrema ghaneză, care a marcat două goluri în timpul meciului, a declarat sâmbătă că incidentul îl va marca „pentru totdeauna”.