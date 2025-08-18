Andrei Nicolescu a venit cu noi detalii despre situația lui Stipe Perica: "Suntem frustrați toți" - Antena Sport

Stipe Perica, atacantul celor de la Dinamo, a evoluat în noul sezon în doar 10 minute în primele șase etape, iar semnele de întrebare legate de atacantul croat deja au început să apară. Inițial, s-a pus problema de o accidentare a vârfului “câinilor”, după care s-a speculat că există tensiuni între Zeljko Kopic și jucătorul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Andrei Nicolescu a venit cu lămuriri privind situația în care se află Perica și a vorbit și despre narativa potrivit căreia există probleme între el și tehnicianul “alb-roșilor”.

Andrei Nicolescu: “Nu știu dacă va pleca”

Președintele celor de la Dinamo nu a luat sub nicio formă în calcul varianta unor tensiuni între Zeljko Kopic și Stipe Perica. În plus, Nicolescu a menționat că el nu știe nimic despre vreo posibilă plecare a croatului, în încercarea de a liniști suporterii “alb-roșii”.

În continuare, omul aflat în fruntea conducerii “câinilor” a abordat problema lui Perica ca fiind una medicală, nicidecum una asociată cu tensiuni interne.

“Suntem sub presiune, pentru că de la începutul pregătirilor suntem în situația asta în care încercăm să-i găsim soluția pentru a ajunge în cea mai bună formă și a reveni pe teren. E normal să existe o tensiune internă, pentru că și noi ne dorim să-l vedem pe Perica pe teren.