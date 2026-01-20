Gigi Becali, anunț despre strategia de transferuri de la FCSB: "6 milioane de euro, MM face ce vrea" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 16:22

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a declarat recent că el nu se va mai implica în campania de mercato a FCSB-ului în această iarnă, iar deciziile vor fi luate de acum înainte de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că bugetul pe care i l-a pus la dispoziție oficialului este de șase milioane de euro și că se vor viza strict jucători din străinătate.

FCSB a realizat până acum două transferuri în această perioadă de mercato, cele ale lui Andre Duarte și Ofri Arad, iar Gigi Becali a dezvăluit că el nu va mai decide momentan mutările de la echipa sa. Deși se știa de foarte mulți ani că majoritatea transferurilor de la FCSB sunt comandate de patronul echipei, strategia s-a schimbat pentru această perioadă de mercato.

Mihai Stoica va fi “capul” transferurilor la FCSB

Becali a declarat că din campionatul intern niciun jucător nu îi mai face cu ochiul și că nu plănuiește să urmărească jucători în străinătate. Astfel, puterea de transferat îi va aparține lui Mihai Stoica, cel care a urmărit în trecut fotbaliști din afară pentru a analiza dacă sunt potriviți pentru FCSB.

Latifundiarul din Pipera i-a dat astfel mână liberă oficialului său, care va avea un buget de șase milioane de euro în privința transferurilor. Până acum, atât Andre Duarte, cât și Ofri Arad au fost aduși în vestiarul roș-albaștrilor pe gratis.

Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate?! Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM.

Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea“, a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.

