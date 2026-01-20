Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB. Al doilea transfer al iernii pentru campioană - Antena Sport

Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Mijlocaşul israelian de 27 de ani a semnat cu campioana, după despărţirea de Kairat Almaty.
Alături de formaţia din Kazahstan, Ofri Arad a evoluat în Champions League, în acest sezon. Noul jucător al FCSB-ului a reuşit să marcheze şi un gol, în confruntarea cu Inter, din etapa a şasea a grupei.
Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB
Ofri Arad va purta la FCSB tricoul cu numărul 15 şi urmează să înceapă antrenamentele sub comanda lui Elias Charalambous. El ar putea debuta pentru campioană duminică, în partida de Liga 1 cu CFR Cluj. Israelianul este al doilea transfer al iernii efectuat de roş-albaştri, după cel al lui Andre Duarte.
Mijlocaşul israelian îl va înlocui pe Adrian Şut la FCSB, cel care a fost vândut de roş-albaştri în această iarnă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. 1,5 milioane de euro a încasat FCSB în schimbul mijlocaşului român.
“Ofri Arad este oficial jucătorul Campioanei României. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală și a semnat contractul cu clubul nostru.
Mijlocașul care are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa, și două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15. Acesta va efectua astăzi primul antrenament alături de noii săi colegi.
FCSB îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!“, a anunţat FCSB, pe paginile oficiale ale clubului.
Ofri Arad, cotat la suma de 1,2 milioane de euro, a evoluat timp de două sezoane la Kairat Almaty, alături de care a cucerit două titluri. Israelianul a fost crescut de Maccabi Haifa, formaţie alături de care a devenit campion de trei ori în prima ligă din Israel.
- Răsturnare de situaţie! Jucătorul dat la CFR Cluj a fost prezentat de rivala U Cluj
- Marius Şumudică a numit marea problemă de la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan: “Nu poate juca aşa”
- Ofrid Arad, prima reacţie după ce a semnat cu FCSB! Mesajul mijlocaşului israelian: “Club uriaş”
- Vlad Chiricheş e OUT de la FCSB! Jucătorul şi-a dat acordul pentru rezilierea contractului
- Schimbări la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan. Adrian Ilie s-a convins: “Vom vedea alt sistem”