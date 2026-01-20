Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB. Al doilea transfer al iernii pentru campioană - Antena Sport

Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Mijlocaşul israelian de 27 de ani a semnat cu campioana, după despărţirea de Kairat Almaty.

Alături de formaţia din Kazahstan, Ofri Arad a evoluat în Champions League, în acest sezon. Noul jucător al FCSB-ului a reuşit să marcheze şi un gol, în confruntarea cu Inter, din etapa a şasea a grupei.

Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB

Ofri Arad va purta la FCSB tricoul cu numărul 15 şi urmează să înceapă antrenamentele sub comanda lui Elias Charalambous. El ar putea debuta pentru campioană duminică, în partida de Liga 1 cu CFR Cluj. Israelianul este al doilea transfer al iernii efectuat de roş-albaştri, după cel al lui Andre Duarte.

Mijlocaşul israelian îl va înlocui pe Adrian Şut la FCSB, cel care a fost vândut de roş-albaştri în această iarnă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. 1,5 milioane de euro a încasat FCSB în schimbul mijlocaşului român.

“Ofri Arad este oficial jucătorul Campioanei României. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală și a semnat contractul cu clubul nostru.