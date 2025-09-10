Gigi Becali, anunț despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB: "E jucător bun" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, anunț despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB: "E jucător bun"

Alex Ioniță Publicat: 10 septembrie 2025, 16:40

Gigi Becali a vorbit despre posibilul transfer al lui Kennedy Boateng, de la Dinamo la FCSB. Patronul campioanei a vorbit despre jucătorul din lotul lui Zeljko Kopic.

Potrivit gsp.ro, Kennedy Boateng s-ar fi aflat pe lista celor de la FCSB. Totuși, Gigi Becali a declarat acum că nu ia în calcul transferul fundașului de la Dinamo.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB

„(n.r. Boateng) Nu, tată. Nu mă interesează niciun Boateng de la niciun Dinamo. E un jucător bun, dar nu se pune problema să vină la FCSB. Are un impresar mai ‘dilimache’, care se laudă peste tot că ascultă Gigi de el (n.r. râde cu lacrimi). ‘Auzi, bă, că ascult eu de el’. E unul d-ăsta care le zice tuturor că, dacă el vrea să-l aducă pe Boateng, eu, Gigi Becali, fac ce vrea el (n.r. râde în hohote câteva secunde).

Știi cum e tată cu impresarii ăștia care se bagă singuri în seamă. Nu-i băgăm în seamă, ne vedem de treaba noastră. O să se refacă și Dawa, deci nu se pune problema de Boateng la FCSB. Suntem acoperiți și nu avem nevoie în acest moment. Lotul e foarte bun și echilibrat”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

În vârstă de 28 de ani, Kennedy Boateng este cotat la suma de 1 milion de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

