Florentino Perez n-a mai suportat umilința! Ședință de urgență în această dimineață, după înfrângerea din El Clasico

„Una-i campioană, cealaltă o ruină” scria Marca la puțin timp după încheierea meciului dintre FC Barcelona și Real Madrid. A fost 2-0 pentru noua campioana a Spaniei, însă scorul nu reflectă diferența imensă din jocul celor două echipe. Fără Valverde sau Mbappe, Real a creat foarte puțin în fața unei Barcelone care n-a mai forțat din momentul în care a simțit că titlul este aproape.

La câteva ore distanță, Florentino Perez a decis să intervină.

Mourinho, marele favorit

Spaniolii de la AS scriu că Florentino Perez a solicitat o ședință de urgență pentru această dimineață la baza de antrenament Valdebebas. Prioritatea: alegerea viitorului manager. În acest moment, Jose Mourinho rămâne principalul favorit să o preia pe Real Madrid, asta în ceea ce privește dorința clubului spaniol.

Totuși, și alte opțiuni sunt discutate în interiorul clubului, cel puțin momentan cât Mourinho rămâne concentrat pe încheierea sezonului cu Benfica, club cu care încearcă obținerea locului 2 care să o ducă în UEFA Champions League. Benfica și Sporting sunt la egalitate înainte de ultima etapă care va fi transmisă live pe AntenaPlay pe 17 mai.

Însă nu doar aducerea lui Mourinho este văzută ca esențială, ci și schimbări structurale după un sezon plin de inconstanță, tensiune și evoluții dezamăgitoare. Jurnaliștii spanioli mai spun că aceste discuții din interiorul clubului se vor intensifica în aceste zile, cel puțin până la momentul la care Jose Mourinho se va întoarce pe Santiago Bernabeu.