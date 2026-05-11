Home | Fotbal | Serie A | Povestea jucătorului care a preferat să se retragă din fotbal decât să joace în orașul care îl urăște de 15 ani

Povestea jucătorului care a preferat să se retragă din fotbal decât să joace în orașul care îl urăște de 15 ani

Sebastian Ujica Publicat: 11 mai 2026, 14:52

Comentarii
Povestea jucătorului care a preferat să se retragă din fotbal decât să joace în orașul care îl urăște de 15 ani

Andrea Masiello a fost jucătorul Atalantei între 2011 și 2020 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andrea Masiello și-a anunțat oficial retragerea din fotbal. Asta deși echipa la care joacă mai are de jucat un meci de baraj pentru evitarea retrogradării. Adversara din acel meci este însă Bari, echipa împotriva căreia refuză să joace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a plecat de la unul dintre cele mai mari scandaluri cu pariurile din lumea fotbalului: un autogol al lui Masiello a dus la retrogradarea lui Bari din Serie A.

Decât meci cu Bari, mai bine adio fotbalului

Se întâmpla pe 15 mai 2011 la un derby între Lecce și Bari. Cine pierdea era retrogradată. Masiello a trimis în propria poartă un șut care se ducea pe lângă poartă. Și portarul echipei sale i-a strigat să lase mingea. Însă Masiello a fost acuzat de blat cu pariurile.

A negat acest lucru de multe ori. Până când a cedat. A recunoscut că a făcut-o pentru bani. A fost condamnat la 29 de luni de închisoare. Cariera părea încheiată la doar 26 de ani. Semnase deja cu Atalanta, cea care s-a gândit să-i ceară daune. Până la urmă, Atalanta l-a păstrat în lot și când era după gratii. Chiar i-a prelungit și contractul.

Masiello a ieșit din închisoare și s-a întors pe gazon în ianuarie 2015. Erau 20 de fani în tribune la Zingonia, veniți ca să-l vadă pe teren. A continuat să joace fotbal și s-a revanșat față de cei de la Atalanta: „Am descoperit o viață nouă, diferită. Mi-am revăzut greșelile, le-am înțeles. Și cred că acum voi putea arăta cine sunt cu adevărat. M-am ridicat din nou. Simt furie, forță, determinare. Dar există un lucru la care țin mai mult decât la orice altceva, înainte să vorbesc despre restul: scuzele mele pentru Bergamo, pentru Atalanta BC, pentru Percassi, pentru Marino, pentru colegii mei și pentru suporteri” a spus el înainte să redevină un jucător important pentru club, unde a jucat până în 2020.

Reclamă
Reclamă

A ajuns în 2022 la FC Sudtirol. A cerut o clauză specială în contract: să nu joace contra lui Bari, echipa unde un oraș întreg îl urăște. A reușit să o evite. Până acum: Sudtirol, aflată în Serie B, a picat la meciul de baraj pentru evitarea retrogradării în Serie C contra lui Bari.

Ca să evite orice problemă, Masiello și-a anunțat retragerea din carieră la 40 de ani.

Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusulCum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce şanse are România să câştige Eurovision 2026? Alexandra Căpitănescu, în top 10
Observator
Ce şanse are România să câştige Eurovision 2026? Alexandra Căpitănescu, în top 10
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
17:57

A promovat Corvinul, dar a rămas fără contract. Pleacă Florin Maxim? “Îmi doresc să rămân”
17:13

Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii
17:04

Neluțu Varga s-a decis: cei trei antrenori puși pe listă, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
16:48

Vor stadionul plin. Preţul ieftin cu care se vând biletele la meciul Universitatea Craiova – U Cluj
16:48

Gigi Becali a făcut praf noua siglă a lui Dinamo: “Te asociezi cu un lup? Nu vor avea noroc”
16:36

Primul jucător din Liga 1 convocat la Campionatul Mondial. Selecționerul a anunțat lotul final
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale! 6 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1