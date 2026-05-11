Povestea jucătorului care a preferat să se retragă din fotbal decât să joace în orașul care îl urăște de 15 ani

Andrea Masiello și-a anunțat oficial retragerea din fotbal. Asta deși echipa la care joacă mai are de jucat un meci de baraj pentru evitarea retrogradării. Adversara din acel meci este însă Bari, echipa împotriva căreia refuză să joace.

Totul a plecat de la unul dintre cele mai mari scandaluri cu pariurile din lumea fotbalului: un autogol al lui Masiello a dus la retrogradarea lui Bari din Serie A.

Decât meci cu Bari, mai bine adio fotbalului

Se întâmpla pe 15 mai 2011 la un derby între Lecce și Bari. Cine pierdea era retrogradată. Masiello a trimis în propria poartă un șut care se ducea pe lângă poartă. Și portarul echipei sale i-a strigat să lase mingea. Însă Masiello a fost acuzat de blat cu pariurile.

A negat acest lucru de multe ori. Până când a cedat. A recunoscut că a făcut-o pentru bani. A fost condamnat la 29 de luni de închisoare. Cariera părea încheiată la doar 26 de ani. Semnase deja cu Atalanta, cea care s-a gândit să-i ceară daune. Până la urmă, Atalanta l-a păstrat în lot și când era după gratii. Chiar i-a prelungit și contractul.

Masiello a ieșit din închisoare și s-a întors pe gazon în ianuarie 2015. Erau 20 de fani în tribune la Zingonia, veniți ca să-l vadă pe teren. A continuat să joace fotbal și s-a revanșat față de cei de la Atalanta: „Am descoperit o viață nouă, diferită. Mi-am revăzut greșelile, le-am înțeles. Și cred că acum voi putea arăta cine sunt cu adevărat. M-am ridicat din nou. Simt furie, forță, determinare. Dar există un lucru la care țin mai mult decât la orice altceva, înainte să vorbesc despre restul: scuzele mele pentru Bergamo, pentru Atalanta BC, pentru Percassi, pentru Marino, pentru colegii mei și pentru suporteri” a spus el înainte să redevină un jucător important pentru club, unde a jucat până în 2020.