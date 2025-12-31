Gigi Becali, dialog cu Florinel Coman după ce a ratat "repatrierea" la FCSB: "Nu fi fraier!" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit o conversație pe care a avut-o recent cu Florinel Coman, jucător care în ciuda dorinței patronului de la FCSB, nu se va întoarce la echipa roș-albastră. Finanțatorul l-a sfătuit pe fostul său fotbalist să stea în Qatar și să profite de salariul pe care îl are.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman a fost dintotdeauna un jucător pe placul lui Gigi Becali, iar conducătorul de la FCSB și-a manifestat recent interesul de a-l aduce înapoi de la Al-Gharafa, echipă unde a ajuns în vara lui 2024. Mutarea nu se va putea realiza însă, aspect confirmat inclusiv de finanțatorul campioanei en-titre din România, pentru că formația din Qatar își dorește să îl lase pe jucătorul de 27 de ani sub formă de împrumut doar la alte cluburi din țară.

Gigi Becali, sfat pentru Florinel Coman

La aflarea veștii, Becali a purtat un dialog cu Florinel Coman și l-a sfătuit să profite de banii pe care îi încasează și să nu regrete nimic din ce se întâmplă în țara din Golf. Fotbalistul de bandă nu s-ar simți foarte bine pe plan personal, conform spuselor patronului, dar oficialul crede că extrema ar trebui să se uite mai degrabă la latura financiară a înțelegerii sale.

“Ăia de acolo au zis că-l lasă doar în Qatar. Acolo plătește Guvernul, cum ar veni. Îl lasă împrumut la altă echipă, dar numai în Qatar. Plătește Guvernul și colo și colo.

El a spus că dacă-i dau bani… A zis: «Nea Gigi, fac cum ai spus. Vreți? Banii! Altfel nu plec». El face cum i-am spus: «Ia-ți banii de fotbalist, cât mai ești». Mai are încă un an și jumătate de contract. Mai are de luat încă 3 milioane în acest an și jumătate.