Gigi Becali e convins că va putea folosi marca Steaua: "N-am schimbat numele. FCSB e Steaua"! Decizia pe care o aşteaptă - Antena Sport

Gigi Becali e convins că va putea folosi marca Steaua. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că a înregistrat la Biroul European de Proprietate Intelectuală (EUIPO) dreptul de a folosi marca Steaua.

Clubul CSA Steaua a făcut apel, iar acum Becali aşteaptă decizia. Patronul FCSB-ului este sigur că va avea câştig de cauză.

”Marca Steaua… Trebuie să ne vină rezultatul acum de la Madrid. Am înregistrat-o la Madrid, ei au făcut opoziție, mergem la judecată să facem revizuire. Dacă Europa ne dă marca Steaua…

Că ne-a aprobat-o, dar au făcut ei opoziție, dar o vor respinge (n.r: contestaţia CSA). Apoi venim aici, că avem marca Steaua în Europa. Noi n-am schimbat numele niciodată. FCSB e Steaua. Aici nu e vorba de nume, e vorba de ce crede suporterul.

Dacă vom câștiga, facem revizuire în România la hotărârea Înaltei Curți sau folosim motivarea la instanțele din România și apoi buluc pe capul lor. Dacă o să câștig acolo, o folosesc deja. Păi, dacă eu am marcă europeană? Am înregistrat, am marcă europeană.